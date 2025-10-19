मोबाइल में रखें ये सरकारी ऐप, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान, जानिए पूरा तरीका

mParivahan App (Image: Patrika.com)
mParivahan App: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल सिर्फ बातचीत या सोशल मीडिया का जरिया नहीं रह गया है। बहुत सारे काम हैं जो मोबाइल से चुटकियों में हो जाता है। कई बार ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जब पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या गाड़ी की RC मांगती है तब मोबाइल आपकी मदद कर सकता है और चालान कटने से बच जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के mParivahan ऐप की, जो आपकी दिक्क्तों को पूरी तरह से खत्म कर देगा।
जब भी कोई ट्रैफिक अधिकारी डाक्यूमेंट्स मांगे, तब आप ऐप खोलकर अपना Virtual RC या Virtual DL दिखा सकते हैं। अधिकारी QR कोड स्कैन करकर तुरंत आपके रिकॉर्ड व वैधता चेक कर लेंगे। चूंकि यह सरकार की तरफ से वैलिड डिजिटल डॉक्यूमेंट है अधिकतर मामले में स्क्रीनशॉट या फोटो की बजाय इसे ही स्वीकार किया जाता है।
DigiLocker में भी सेव कर लें: चाहें तो mParivahan के अलावा DigiLocker जैसे आधिकारिक ऐप में भी अपने DL और RC सेव कर लें, यह एक और बैक-अप होगा और डाक्यूमेंट्स सुरक्षित रहेंगे।
संदेह हो तो RTO से पूछें, अनजानी साइट पर जानकारी न दें: अगर किसी डॉक्यूमेंट या प्रोसेस में शंका हो तो सीधे नजदीकी RTO से बात करें। किसी अनजानी या गैर-आधिकारिक वेबसाइट/ऐप पर अपनी निजी जानकारी कभी भी न डालें।
