Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

मोबाइल में रखें ये सरकारी ऐप, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान, जानिए पूरा तरीका

अगर आपके फोन में भी mParivahan App है तो अब ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी इस ऐप में मौजूद डाक्यूमेंट्स को लीगल मानती है। जानिए कैसे डाउनलोड करें और चालान से कैसे बच सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 19, 2025

mParivahan App

mParivahan App (Image: Patrika.com)

mParivahan App: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल सिर्फ बातचीत या सोशल मीडिया का जरिया नहीं रह गया है। बहुत सारे काम हैं जो मोबाइल से चुटकियों में हो जाता है। कई बार ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जब पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या गाड़ी की RC मांगती है तब मोबाइल आपकी मदद कर सकता है और चालान कटने से बच जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के mParivahan ऐप की, जो आपकी दिक्क्तों को पूरी तरह से खत्म कर देगा।

ऐसे डाउनलोड करें mParivahan App

  • अपने स्मार्टफोन के Google Play Store या Apple App Store पर जाएं।
  • mParivahan App सर्च करके इंस्टॉल करें।
  • ऐप को ओपन करें और अकाउंट बनाएं। इसमें नाम, राज्य और मोबाइल नंबर जैसी बेसिक जानकारी भरनी होती है।
  • रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल पर OTP आएगा, OTP दर्ज करते ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप ऐप के फीचर्स इस्तेमाल कर सकेंगे।

ऐप में आरसी कैसे ऐड करें?

  • ऐप में My Virtual RC ऑप्शन का चुनाव करें।
  • अपने वाहन का रेजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर और चेसिस/VIN नंबर दर्ज करें।
  • दिए गए विवरण के आधार पर वेरिफिकेशन के लिए OTP मिलेगा, OTP दर्ज करने पर आपकी डिजिटल RC ऐप में जुड़ जाएगी।
  • RC के साथ एक यूनिक QR कोड भी दिखेगा, ट्रैफिक अधिकारी इसे स्कैन कर आपकी डिटेल्स तुरंत देख सकते हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ऐड करें?

  • ऐप में My Virtual DL पर जाएं।
  • अपना DL नंबर और जन्मतिथि भरें।
  • वेरिफिकेशन के लिए भेजे गए OTP को दर्ज करें, सफल वेरिफिकेशन के बाद आपका डिजिटल DL एक्टिव हो जाएगा।

ट्रैफिक चेक में ऐप का ऐसे करें इस्तेमाल

जब भी कोई ट्रैफिक अधिकारी डाक्यूमेंट्स मांगे, तब आप ऐप खोलकर अपना Virtual RC या Virtual DL दिखा सकते हैं। अधिकारी QR कोड स्कैन करकर तुरंत आपके रिकॉर्ड व वैधता चेक कर लेंगे। चूंकि यह सरकार की तरफ से वैलिड डिजिटल डॉक्यूमेंट है अधिकतर मामले में स्क्रीनशॉट या फोटो की बजाय इसे ही स्वीकार किया जाता है।

ध्यान रखने योग्य बातें

  • OTP और mPIN किसी के साथ साझा न करें। सुरक्षा के लिहाज से mPIN रखें।
  • ऐप को समय-समय पर अपडेट करते रहें ताकि नए फीचर्स व सुरक्षा पैच आते रहें।
  • इंटरनेट काम न कर रहा हो तो डीलर की ओर से दिए गए वैलिड डाक्यूमेंट्स लेकर चलें।

DigiLocker में भी सेव कर लें: चाहें तो mParivahan के अलावा DigiLocker जैसे आधिकारिक ऐप में भी अपने DL और RC सेव कर लें, यह एक और बैक-अप होगा और डाक्यूमेंट्स सुरक्षित रहेंगे।

संदेह हो तो RTO से पूछें, अनजानी साइट पर जानकारी न दें: अगर किसी डॉक्यूमेंट या प्रोसेस में शंका हो तो सीधे नजदीकी RTO से बात करें। किसी अनजानी या गैर-आधिकारिक वेबसाइट/ऐप पर अपनी निजी जानकारी कभी भी न डालें।

ये भी पढ़ें

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: किस बाइक में ज्यादा माइलेज और पावर? जानिए GST कट के बाद कौन-सी आपके बजट में बैठेगी फिट
ऑटोमोबाइल
Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Oct 2025 05:15 pm

Published on:

19 Oct 2025 05:14 pm

Hindi News / Automobile / मोबाइल में रखें ये सरकारी ऐप, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान, जानिए पूरा तरीका

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

Cheapest ADAS Cars in India 2025: ये हैं भारत की 5 सबसे किफायती ADAS टेक्नोलॉजी वाली कारें, आपको कौन सी पसंद?

Cheapest ADAS Cars in India 2025
ऑटोमोबाइल

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: किस बाइक में ज्यादा माइलेज और पावर? जानिए GST कट के बाद कौन-सी आपके बजट में बैठेगी फिट

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125
ऑटोमोबाइल

टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Mahindra Scorpio N Facelift, जानिए क्या होंगे नए बदलाव

Mahindra Scorpio N
ऑटोमोबाइल

Car Delivery Checklist: नई कार लेने जा रहे हैं? डिलीवरी से पहले जरूर चेक करें ये चीजें, वरना हो सकती है परेशानी

Car Delivery Checklist
ऑटोमोबाइल

Cars Under 6 Lakhs: इस धनतेरस नई कार खरीदने का है प्लान? तो 6 लाख रुपये के बजट में आ जाएंगी ये SUV और 7-सीटर गाड़ियां

Cars Under 6 Lakhs
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.