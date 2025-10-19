मोबाइल में रखें ये सरकारी ऐप, ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान, जानिए पूरा तरीका

mParivahan App: आज के डिजिटल दौर में मोबाइल सिर्फ बातचीत या सोशल मीडिया का जरिया नहीं रह गया है। बहुत सारे काम हैं जो मोबाइल से चुटकियों में हो जाता है। कई बार ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जब पुलिस आपसे ड्राइविंग लाइसेंस (DL) या गाड़ी की RC मांगती है तब मोबाइल आपकी मदद कर सकता है और चालान कटने से बच जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के mParivahan ऐप की, जो आपकी दिक्क्तों को पूरी तरह से खत्म कर देगा।