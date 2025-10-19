Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: किस बाइक में ज्यादा माइलेज और पावर? जानिए GST कट के बाद कौन-सी आपके बजट में बैठेगी फिट

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन अपने लिए एक बेहतर 125cc सेगमेंट की बाइक की तलाश में हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। यहां हम इसी सेगमेंट की दो पॉपुलर बाइक की तुलना करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी बाइक ज्यादा पावरफुल है, साथ ही माइलेज के मामले में कौन सी बाइक आगे है, ताकि आप इन दोनों मॉडल्स के बीच अपने लिए एक ऑप्शन का चुनाव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।