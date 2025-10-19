Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: किस बाइक में ज्यादा माइलेज और पावर? जानिए GST कट के बाद कौन-सी आपके बजट में बैठेगी फिट

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125 में कौन सी बाइक ज्यादा माइलेज और पावर देती है? GST कट के बाद दोनों की नई कीमतें जानिए। फीचर्स, परफॉर्मेंस और बजट के हिसाब से कौन सी 125cc बाइक आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती है।

3 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 19, 2025

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125 (Image: Honda and Bajaj)

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन अपने लिए एक बेहतर 125cc सेगमेंट की बाइक की तलाश में हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। यहां हम इसी सेगमेंट की दो पॉपुलर बाइक की तुलना करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी बाइक ज्यादा पावरफुल है, साथ ही माइलेज के मामले में कौन सी बाइक आगे है, ताकि आप इन दोनों मॉडल्स के बीच अपने लिए एक ऑप्शन का चुनाव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: कौन सी बाइक है सस्ती?

GST कट के बाद दोनों बाइक्स की कीमतों में कमी आई है जिससे अब यह बजट राइडर्स के लिए और आकर्षक हो गई हैं।

Honda SP125 की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 85,564 रुपये से 94,069 रुपये के बीच है।

वहीं, Bajaj Pulsar 125 की कीमत 79,048 रुपये से 86,444 रुपये के बीच रखी गई है।

कीमत के हिसाब से Pulsar 125 थोड़ी सस्ती है लेकिन Honda के टॉप वेरिएंट में ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं।

मॉडलएक्स-शोरूम कीमत (रुपये)ऑन-रोड कीमत (रुपये)EMI (लगभग)
Honda SP12585,564 - 94,069 रुपये1,02,000 रुपये तक2,465 रुपये/माह
Bajaj Pulsar 12579,048 - 86,444 रुपये91,421 रुपये तक2,360 रुपये/माह

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

दोनों बाइक्स 125cc इंजन कैटेगरी में आती हैं लेकिन इनकी परफॉर्मेंस और फील में फर्क है।

Bajaj Pulsar 125 का इंजन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है जो तेज एक्सेलरेशन और स्पोर्टी राइडिंग के लिए बेहतर है। यह बाइक खासकर शहर के ट्रैफिक या ओवरटेकिंग में अच्छा परफॉर्म करती है।

वहीं, Honda SP125 का इंजन बेहद रिफाइंड और वाइब्रेशन-फ्री है। यह लंबी दूरी और गांव के खराब रास्तों पर भी स्मूद राइडिंग अनुभव देता है। इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा स्थिर और आरामदायक लगती है जो डेली रनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती है।

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: माइलेज में कौन आगे?

अगर बात माइलेज की करें, तो यहां Honda SP125 आगे निकल जाती है।

