Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: किस बाइक में ज्यादा माइलेज और पावर? जानिए GST कट के बाद कौन-सी आपके बजट में बैठेगी फिट

Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125 (Image: Honda and Bajaj)
Honda SP125 Vs Bajaj Pulsar 125: अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन अपने लिए एक बेहतर 125cc सेगमेंट की बाइक की तलाश में हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। यहां हम इसी सेगमेंट की दो पॉपुलर बाइक की तुलना करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन सी बाइक ज्यादा पावरफुल है, साथ ही माइलेज के मामले में कौन सी बाइक आगे है, ताकि आप इन दोनों मॉडल्स के बीच अपने लिए एक ऑप्शन का चुनाव कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
GST कट के बाद दोनों बाइक्स की कीमतों में कमी आई है जिससे अब यह बजट राइडर्स के लिए और आकर्षक हो गई हैं।
Honda SP125 की नई एक्स-शोरूम कीमत अब 85,564 रुपये से 94,069 रुपये के बीच है।
वहीं, Bajaj Pulsar 125 की कीमत 79,048 रुपये से 86,444 रुपये के बीच रखी गई है।
कीमत के हिसाब से Pulsar 125 थोड़ी सस्ती है लेकिन Honda के टॉप वेरिएंट में ज्यादा एडवांस फीचर्स मिलते हैं।
|मॉडल
|एक्स-शोरूम कीमत (रुपये)
|ऑन-रोड कीमत (रुपये)
|EMI (लगभग)
|Honda SP125
|85,564 - 94,069 रुपये
|1,02,000 रुपये तक
|2,465 रुपये/माह
|Bajaj Pulsar 125
|79,048 - 86,444 रुपये
|91,421 रुपये तक
|2,360 रुपये/माह
दोनों बाइक्स 125cc इंजन कैटेगरी में आती हैं लेकिन इनकी परफॉर्मेंस और फील में फर्क है।
Bajaj Pulsar 125 का इंजन थोड़ा ज्यादा पावरफुल है जो तेज एक्सेलरेशन और स्पोर्टी राइडिंग के लिए बेहतर है। यह बाइक खासकर शहर के ट्रैफिक या ओवरटेकिंग में अच्छा परफॉर्म करती है।
वहीं, Honda SP125 का इंजन बेहद रिफाइंड और वाइब्रेशन-फ्री है। यह लंबी दूरी और गांव के खराब रास्तों पर भी स्मूद राइडिंग अनुभव देता है। इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा स्थिर और आरामदायक लगती है जो डेली रनिंग के लिए बेहतर ऑप्शन बन सकती है।
अगर बात माइलेज की करें, तो यहां Honda SP125 आगे निकल जाती है।
Honda SP125 का ARAI-रेटेड माइलेज 63 kmpl है, जबकि रियल-वर्ल्ड में यह 55-60 kmpl तक देती है।
Bajaj Pulsar 125 का माइलेज 50 kmpl (क्लेम्ड) है जो रियल वर्ल्ड में 40-45 kmpl के आसपास रहता है।
यानि अगर आप रोजाना 40-50 किलोमीटर चलाते हैं तो Honda SP125 आपकी जेब पर हल्की पड़ेगी।
दोनों बाइक्स फीचर्स के मामले में भी एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं, लेकिन दोनों की प्राथमिकता अलग है।
Honda SP125
Honda SP125 एक मॉडर्न और टेक्नोलॉजी से लैस 125cc बाइक है जो रोजाना के इस्तेमाल के लिए अच्छा विकल्प बन सकती है। इसमें 4.2 इंच का फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो राइडिंग के दौरान सभी जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसके साथ ही इसमें रीयल-टाइम फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस-टू-एम्प्टी इंडिकेटर जैसे फीचर्स मौजूद हैं, जो ईंधन की खपत पर नजर रखने में मदद करते हैं।
सुविधा के लिए USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जिससे चलते-फिरते मोबाइल चार्ज किया जा सकता है। रात में बेहतर विजिबिलिटी के लिए इसमें LED हेडलाइट्स लगी हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ ज्यादा रोशनी भी देती हैं।
इसके अलावा, बाइक में साइलेंट सेल्फ स्टार्ट सिस्टम और एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन दिया गया है जो राइड को स्मूद और आरामदायक बनाता है। Honda SP125 में 11 लीटर का फ्यूल टैंक और 160mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता ह जिससे यह शहर और गांव दोनों जगह के रास्तों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है।
Bajaj Pulsar 125
Bajaj Pulsar 125 भारतीय बाजार में सबसे पॉपुलर125cc स्पोर्टी बाइक्स में से एक है जो दमदार परफॉर्मेंस और स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती है। इसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो सभी जरूरी राइडिंग जानकारी को साफ तौर पर दिखाता है। साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा मिलती ह जिससे राइड के दौरान कॉल और नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहती है।
सुविधा के लिए USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जिससे आप मोबाइल को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसकी स्प्लिट सीट डिजाइन न केवल स्पोर्टी लुक देती है बल्कि लंबे सफर में राइडर और पिलियन दोनों के लिए बेहतर कम्फर्ट देने का काम करती है।
रात के समय विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बाइक में हैलोजन हेडलाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा, Bajaj Pulsar 125 में 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक और 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी स्थिर राइडिंग का एक्सपीरियंस देता है।
कुल-मिलाकर, Honda SP125 फीचर्स में ज्यादा मॉडर्न और डिजिटल है जबकि Pulsar 125 स्पोर्टी लुक और पावर पर ज्यादा ध्यान देती है।
अगर आपकी प्राथमिकता माइलेज, स्मूद इंजन और कम मेंटेनेंस है तो Honda SP125 आपके लिए बेहतर बाइक है। लेकिन अगर आप थोड़ी ज्यादा पावर, स्पोर्टी लुक और दमदार रोड प्रेजेंस चाहते हैं तो Bajaj Pulsar 125 सही विकल्प है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग