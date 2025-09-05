नोट कर लें ये तारीख, इसके बाद खरीदेंगे गाड़ी तो बचा सकते हैं हजारों रूपये, जानें कब खरीदारी करने से मिलेगा नया GST लाभ

NEW GST Rates: देशभर में जो भी नै गाडी खरीदने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए ये एक खुशखबरी से कम नहीं है। इस फैसले का इंतजार देशवाशी लंबे समय से कर रहे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कुछ श्रेणियों की कारों और दोपहिया वाहनों पर Goods and Services Tax (GST) की दरों में कटौती की गई है। अब 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली और 4 मीटर से छोटी कारों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह, 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकल और स्कूटर पर भी टैक्स दर में 10% की कटौती की गई है। लेकिन ये तुरंत लागू नहीं होने जा रही है। इसके लिए देशवाशी को कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।