ऑटोमोबाइल

नोट कर लें ये तारीख, इसके बाद खरीदेंगे गाड़ी तो बचा सकते हैं हजारों रूपये, जानें कब खरीदारी करने से मिलेगा नया GST लाभ

इस निर्णय से सबसे अधिक फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो छोटी कारें खरीदने की योजना बना रहे हैं। पहले, 1200 सीसी तक की पेट्रोल और सीएनजी कारों पर कुल मिलाकर 29 प्रतिशत टैक्स (28% जीएसटी + 1% सेस) देना होता था, जो अब घटकर केवल 18 प्रतिशत रह जाएगा।

भारत

Anurag Animesh

Sep 05, 2025

NEW GST Rates
NEW GST Rates(Image-Freepik)

NEW GST Rates: देशभर में जो भी नै गाडी खरीदने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए ये एक खुशखबरी से कम नहीं है। इस फैसले का इंतजार देशवाशी लंबे समय से कर रहे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि कुछ श्रेणियों की कारों और दोपहिया वाहनों पर Goods and Services Tax (GST) की दरों में कटौती की गई है। अब 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली और 4 मीटर से छोटी कारों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह, 350 सीसी से कम इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकल और स्कूटर पर भी टैक्स दर में 10% की कटौती की गई है। लेकिन ये तुरंत लागू नहीं होने जा रही है। इसके लिए देशवाशी को कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।

GST: छोटी कारें होंगी सस्ती

इस निर्णय से सबसे अधिक फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो छोटी कारें खरीदने की योजना बना रहे हैं। पहले, 1200 सीसी तक की पेट्रोल और सीएनजी कारों पर कुल मिलाकर 29 प्रतिशत टैक्स (28% जीएसटी + 1% सेस) देना होता था, जो अब घटकर केवल 18 प्रतिशत रह जाएगा। इससे कारों की ऑन-रोड कीमतों में अच्छी-खासी कमी आएगी। भारत में मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, किआ, टोयोटा, रेनो, निसान और सिट्रोएन जैसी कंपनियां इस श्रेणी में कई मॉडल्स पेश करती हैं।

NEW GST Rates: टू-व्हीलर खरीदारी भी बनेगी किफायती

इस निर्णय का फायदा सिर्फ चार पहिया वाहन लेने वाले को ही नहीं बल्कि दोपहिया वाहन खरीदने वालों को भी मिलेगा। जिन बाइक्स और स्कूटर की इंजन क्षमता 350 सीसी से कम है, उन पर अब केवल 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा, जबकि पहले यह दर 28 प्रतिशत थी। भारत में ज्यादातर दोपहिया वाहन इसी कैटेगरी में आते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, बजाज, यामाहा, सुजुकी और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों के अधिकांश मॉडल 350 सीसी से नीचे ही हैं। इस तरह हजारों-लाखों कस्टमर्स को इसका फायदा मिलने वाला है।

Updated on:

05 Sept 2025 01:06 pm

Published on:

05 Sept 2025 01:03 pm

Hindi News / Automobile / नोट कर लें ये तारीख, इसके बाद खरीदेंगे गाड़ी तो बचा सकते हैं हजारों रूपये, जानें कब खरीदारी करने से मिलेगा नया GST लाभ

पत्रिका कनेक्ट