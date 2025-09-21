Patrika LogoSwitch to English

ऑटोमोबाइल

भारत में लौट रही है Duster, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, जानें डिजाइन और इंजन की डिटेल्स

New Renault Duster भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है, जानें डिजाइन, फीचर्स और इंजन ऑप्शन। Hyundai Creta को टक्कर देने वाली यह SUV जल्द लॉन्च होगी।

भारत

Rahul Yadav

Sep 21, 2025

New Renault Duster Spotted Testing in India
New Renault Duster Spotted Testing in India (Image: Renault Globle)

New Renault Duster: रेनॉ अपनी पॉपुलर SUV Duster के नए अवतार को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में यह नई डस्टर (New Renault Duster) बेंगलुरु में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। टेस्टिंग मॉडल पूरी तरह से कैमोफ्लेज से ढका था, लेकिन इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स नए मॉडल की झलक दिखाते हैं।

New Renault Duster का डिजाइन और बाहरी लुक

New Renault Duster पांच-सीटर वराज में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई है। इस मॉडल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध डिजाइन के कई प्रमुख फीचर्स देखे जा सकते हैं जैसे V-शेप की टेल लाइट्स, मोटे व्हील आर्च क्लैडिंग, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, रियर वॉशर और वाइपर और झुकी हुई विंडशील्ड शामिल हैं।

सामने की तरफ New Renault Duster में ऊर्ध्वाधर फ्रंट फेसिया, Y-शेप की LED लाइट्स, बुल बार स्टाइल ग्रिल और स्कल्प्टेड बोनट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार में पॉलीगॉनल व्हील आर्च, टर्न सिग्नल वाले ORVMs, ब्लैक्ड-आउट B-पिलर और ट्रेडिशनल डोर हैंडल भी शामिल होंगे।

New Renault Duster का इंजन और पावरट्रेन

अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध नई Renault Duster को कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया गया है।

  • पहला ऑप्शन 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ कुल 128.2 hp की पावर जनरेट करता है।
  • दूसरा ऑप्शन 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, जो 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स और 1.2 kWh बैटरी पैक के साथ 138 hp का टॉप आउटपुट जनरेट करता है।
  • तीसरे विकल्प के तौर पर 1-लीटर पेट्रोल-LPG यूनिट है, जो 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ 98.6 hp की पावर देती है और सभी चार पहियों को ड्राइव करती है।

New Renault Duster से भारत में क्या उम्मीद है?

नई Renault Duster का डिजाइन और फीचर्स अंतरराष्ट्रीय मॉडल से इंस्पायर्ड हैं लेकिन इसे भारतीय बाजार के लिए खास तौर पर तैयार किया जाएगा। यह SUV Hyundai Creta जैसी लोकप्रिय मॉडलों की सीधी टक्कर देगी और भारतीय ग्राहकों को नई तकनीक और स्टाइल के साथ मजबूत सुरक्षा विकल्प भी देने का काम करेगी।

Published on:

21 Sept 2025 05:06 pm

भारत में लौट रही है Duster, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, जानें डिजाइन और इंजन की डिटेल्स

