भारत में लौट रही है Duster, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, जानें डिजाइन और इंजन की डिटेल्स

New Renault Duster: रेनॉ अपनी पॉपुलर SUV Duster के नए अवतार को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में यह नई डस्टर (New Renault Duster) बेंगलुरु में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। टेस्टिंग मॉडल पूरी तरह से कैमोफ्लेज से ढका था, लेकिन इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स नए मॉडल की झलक दिखाते हैं।