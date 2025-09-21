भारत में लौट रही है Duster, टेस्टिंग के दौरान दिखी नई SUV, जानें डिजाइन और इंजन की डिटेल्स

New Renault Duster: रेनॉ अपनी पॉपुलर SUV Duster के नए अवतार को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में यह नई डस्टर (New Renault Duster) बेंगलुरु में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई है। टेस्टिंग मॉडल पूरी तरह से कैमोफ्लेज से ढका था, लेकिन इसके कुछ डिजाइन एलिमेंट्स नए मॉडल की झलक दिखाते हैं।
New Renault Duster पांच-सीटर वराज में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई है। इस मॉडल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध डिजाइन के कई प्रमुख फीचर्स देखे जा सकते हैं जैसे V-शेप की टेल लाइट्स, मोटे व्हील आर्च क्लैडिंग, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, रियर वॉशर और वाइपर और झुकी हुई विंडशील्ड शामिल हैं।
सामने की तरफ New Renault Duster में ऊर्ध्वाधर फ्रंट फेसिया, Y-शेप की LED लाइट्स, बुल बार स्टाइल ग्रिल और स्कल्प्टेड बोनट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार में पॉलीगॉनल व्हील आर्च, टर्न सिग्नल वाले ORVMs, ब्लैक्ड-आउट B-पिलर और ट्रेडिशनल डोर हैंडल भी शामिल होंगे।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध नई Renault Duster को कई पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश किया गया है।
नई Renault Duster का डिजाइन और फीचर्स अंतरराष्ट्रीय मॉडल से इंस्पायर्ड हैं लेकिन इसे भारतीय बाजार के लिए खास तौर पर तैयार किया जाएगा। यह SUV Hyundai Creta जैसी लोकप्रिय मॉडलों की सीधी टक्कर देगी और भारतीय ग्राहकों को नई तकनीक और स्टाइल के साथ मजबूत सुरक्षा विकल्प भी देने का काम करेगी।