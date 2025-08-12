12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Royal Enfield Hunter 350 Graphite Grey का कलर ही नहीं, ये चीजें भी इसे बनाती हैं खास

Hunter 350 को खासतौर पर उन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो शहर के ट्रैफिक में आसानी से बाइक चलाना चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट बॉडी फ्रेम और लो सीट हाइट इसे अर्बन राइडिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

भारत

Anurag Animesh

Aug 12, 2025

Royal Enfield Hunter 350 Graphite Grey
Royal Enfield Hunter 350 Graphite Grey(Image Source-Bikewale.com)

Royal Enfield की बाइक आज के बाइक लवर युवाओं की पहली पसंद है। अलग-अलग प्राइस रेंज में Royal Enfield ने कई बाइक निकाली है। जो युवाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। वैसी ही दमदार और मार्केट में धूम मचा चुकी मॉडल है Royal Enfield Hunter 350, यह बाइक युवाओं के बीच एक स्टाइल आइकन बना दिया है। खासकर इसका Graphite Grey वेरिएंट, जो अपने यूनिक कलर और दमदार लुक के कारण चर्चा में रहता है। लेकिन, इस बाइक की खासियत सिर्फ इसके रंग तक सीमित नहीं है। बल्कि इसके डिजाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स भी इसे बाजार में अलग पहचान दिलाते हैं।

Royal Enfield Hunter 350 Graphite Grey: शानदार है फीचर्स

कॉम्पैक्ट और अर्बन-फ्रेंडली डिजाइन

Hunter 350 को खासतौर पर उन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो शहर के ट्रैफिक में आसानी से बाइक चलाना चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट बॉडी फ्रेम और लो सीट हाइट इसे अर्बन राइडिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

दमदार J-सीरीज इंजन

Hunter 350 में Royal Enfield का 349cc, एयर-ऑयल कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर J-सीरीज इंजन मिलता है, जो लगभग 20.2 bhp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन स्मूद गियर शिफ्ट और बेहतरीन मिड-रेंज परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जिससे शहर हो या हाइवे, हर जगह राइड का मजा दोगुना हो जाता है।

हल्का और कंट्रोल में आसान

Royal Enfield के अन्य मॉडल्स की तुलना में Hunter 350 का वजन कम है (करीब 181 किलोग्राम), जिससे इसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। नए राइडर्स के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसका बैलेंस और हैंडलिंग काफी भरोसेमंद है।

मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट कंसोल

Hunter 350 में सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है जिसमें स्पीडोमीटर के साथ डिजिटल ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज जैसी जरूरी जानकारियां साफ-साफ दिखाई देती हैं। इसके अलावा, Royal Enfield की Tripper Navigation सुविधा (ऐड-ऑन के रूप में) इसे और भी टेक-सेवी बनाती है।

प्राइस और वैल्यू फॉर मनी

Hunter 350 Graphite Grey वेरिएंट न सिर्फ लुक्स में शानदार है, बल्कि कीमत के मामले में भी यह युवाओं के लिए आकर्षक विकल्प है। Royal Enfield की रेट्रो स्टाइलिंग और मॉडर्न फीचर्स का यह कॉम्बिनेशन इसे किफायती प्रीमियम बाइक कैटेगरी में एक मजबूत दावेदार बनाता है। इसकी कीमत लगभग 1,50,000 के आसपास है।

Royal Enfield Hunter 350: चलाने और लुक दोनों में शानदार


Royal Enfield Hunter 350 Graphite Grey सिर्फ एक कलर ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसमें स्टाइल, परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी भी भरपूर है। अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो शहर में चलाने में आसान हो, हाईवे पर भी कमाल करे और हर नजर को अपनी तरफ खींच ले, तो यह वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है।

Published on:

12 Aug 2025 01:43 pm

Hindi News / Automobile / Royal Enfield Hunter 350 Graphite Grey का कलर ही नहीं, ये चीजें भी इसे बनाती हैं खास

