मुंबई की सड़कों पर संजय दत्त का ‘खलनायक’ अवतार… बुलेटप्रूफ टेस्ला साइबरट्रक में दिखे संजू बाबा, वीडियो वायरल

Sanjay Dutt Cyber Truck: संजय दत्त यानी संजू बाबा को अपनी धाकड़ इमेज और बड़ी गाड़ियों के शौक के लिए जाना जाता है। हाल ही में मुंबई की सड़कों पर कुछ ऐसा नजारा दिखा कि हर कोई अपनी जगह ठिठक गया। मौका था दुनिया की सबसे चर्चित और अनोखी दिखने वाली गाड़ी टेस्ला साइबरट्रक (Tesla Cybertruck) की सवारी का। जैसे ही संजू बाबा इस आउट ऑफ द बॉक्स दिखने वाले ट्रक के साथ निकले, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।