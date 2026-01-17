मुंबई की सड़कों पर संजय दत्त का ‘खलनायक’ अवतार… बुलेटप्रूफ टेस्ला साइबरट्रक में दिखे संजू बाबा, वीडियो वायरल

Sanjay Dutt Cyber Truck (Image: X/Viral Video)
Sanjay Dutt Cyber Truck: संजय दत्त यानी संजू बाबा को अपनी धाकड़ इमेज और बड़ी गाड़ियों के शौक के लिए जाना जाता है। हाल ही में मुंबई की सड़कों पर कुछ ऐसा नजारा दिखा कि हर कोई अपनी जगह ठिठक गया। मौका था दुनिया की सबसे चर्चित और अनोखी दिखने वाली गाड़ी टेस्ला साइबरट्रक (Tesla Cybertruck) की सवारी का। जैसे ही संजू बाबा इस आउट ऑफ द बॉक्स दिखने वाले ट्रक के साथ निकले, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।
अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्ला तो अभी भारत में आधिकारिक तौर पर आई नहीं है, तो ये ट्रक यहां कैसे पहुंचा? दरअसल, वीडियो में दिख रही गाड़ी की नंबर प्लेट से पता चलता है कि इसे दुबई से मंगवाया गया है। माना जा रहा है कि इसे कार्नेट (Carnet) परमिट के जरिए भारत लाया गया है। इस खास परमिट के तहत कोई भी व्यक्ति विदेशी गाड़ी को बिना किसी ड्यूटी के 6 महीने तक भारत में चला सकता है।
संजय दत्त की यह नई सवारी अपनी मबूत बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के मामले में इसने बड़े-बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल 2025 के बाद बने मॉडल्स को IIHS 'Top Safety Pick+' का खिताब मिला है, जो इसे साल की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक बनाता है।
इस साइबरट्रक का सबसे पावरफुल वेरिएंट 'Cyberbeast' है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह महज 2.6 सेकंड में 0 से 96 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। इसकी टॉप स्पीड 209 किमी/घंटा है। एक बार फुल चार्ज होने पर यह करीब 514 किमी तक का सफर तय कर सकता है।
संजय दत्त के गैराज में पहले से ही लग्जरी एसयूवी का जबरदस्त कलेक्शन है। उनके पास रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, मर्सिडीज-मेबैक GLS 600 और लैंड रोवर डिफेंडर जैसी बड़ी और दमदार गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन इस टेस्ला साइबरट्रक ने उनके स्वैग को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। संजू बाबा का यह नया खलनायक अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है।
ग्लोबल मार्केट (अमेरिका/दुबई): अमेरिका में इसकी कीमत इसके वेरिएंट के आधार पर लगभग $81,895 से $101,895 (भारतीय रुपयों में करीब 70 लाख से 85 लाख रुपये) के बीच शुरू होती है। दुबई में भी इसकी कीमत इसी के आसपास या थोड़ी अधिक (लगभग 3.5 लाख से 5 लाख AED) होती है।
भारत में संभावित कीमत (अगर आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो): भारत में 100% से अधिक इम्पोर्ट ड्यूटी लगने के कारण, आधिकारिक तौर पर आने पर इसकी कीमत 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपये के पार जा सकती है।
कार्नेट (Carnet) परमिट का खर्च: संजय दत्त ने इसे 'कार्नेट' के जरिए मंगवाया है। इसमें कार की कीमत का एक बड़ा हिस्सा (अक्सर 200% तक) बैंक गारंटी के तौर पर जमा करना होता है, जिसे गाड़ी वापस भेजने पर लौटा दिया जाता है।
