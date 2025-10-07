September Bike Sales 2025: GST कटौती के बाद जमकर बिकी टू-व्हीलर, ये बाइक कंपनी फिर से बनी नंबर 1

September Bike Sales 2025(Symbolic Image-Freepik)
Best Selling Bike In September: सितंबर 2025 भारत की टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए बेहद खास महीना रहा। एक ओर जीएसटी 2.0 के लागू होने से बाजार में नई ऊर्जा आई, वहीं दूसरी ओर त्योहारी सीजन की शुरुआत ने बिक्री में जबरदस्त उछाल ला दिया। इस महीने में Hero MotoCorp ने एक बार फिर बिक्री चार्ट में शीर्ष स्थान पर रही, जबकि बाकी कंपनियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया।
Hero MotoCorp ने सितंबर में 6,87,220 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल की 6,37,050 यूनिट्स की तुलना में 8% ज्यादा है। वहीं, VAHAN पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 19% बढ़कर 3,23,230 यूनिट्स तक पहुंच गए। कंपनी ने इस महीने एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। 125 मिलियन टू-व्हीलर बनाने वाली भारत की पहली कंपनीबन गई। Hero की इलेक्ट्रिक डिवीजन VIDA ने भी शानदार प्रदर्शन किया। सितंबर में 12,736 यूनिट्स रजिस्टर हुई, जिससे VIDA की मार्केट शेयर एक साल में 4.7% से बढ़कर 12.2% हो गई।
Honda ने सितंबर में कुल 5,68,164 टू-व्हीलर बेचे, जिसमें से 5,05,693 यूनिट्स घरेलू बाजार में और 62,471 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए। अगस्त की तुलना में कंपनी की बिक्री में 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल से सितंबर 2025 तक (FY26 की पहली छमाही में) होंडा ने कुल 29,91,024 यूनिट्स बेचे, जिनमें से 26.7 लाख यूनिट्स घरेलू बाजार में बिकीं।
TVS ने सितंबर में 5,23,923 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 11% ज्यादा है। घरेलू बिक्री 12% बढ़कर 4,13,279 यूनिट्स रही। कंपनी के स्कूटर सेगमेंट ने 17% की बढ़ोतरी के साथ 2,18,928 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जबकि मोटरसाइकिल की बिक्री 9% बढ़कर 2,49,621 यूनिट्स पहुंची। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी सप्लाई चेन चुनौतियों के बावजूद 8% बढ़कर 31,266 यूनिट्स रही।
Bajaj Auto ने सितंबर में 4,30,853 टू-व्हीलर बेचे, जो पिछले साल की तुलना में 8% ज्यादा है। घरेलू बिक्री 5% बढ़कर 2,73,188 यूनिट्स रही, जबकि एक्सपोर्ट 12% बढ़कर 1,57,665 यूनिट्स तक पहुंच गए। विदेशी बाजारों में मजबूत मांग ने कंपनी को अतिरिक्त बढ़त दिलाई।
Royal Enfield ने सितंबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री दर्ज की। कंपनी ने 1,24,328 मोटरसाइकिलें बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 43% ज्यादा हैं। एक्सपोर्ट में भी 41% की वृद्धि हुई और यह 10,755 यूनिट्स तक पहुंच गया।
Suzuki ने सितंबर में 1,23,550 यूनिट्स बेचीं, जो 25% की सालाना वृद्धि है। घरेलू बिक्री में 37% का उछाल दर्ज हुआ और यह 1,05,886 यूनिट्स तक पहुंच गई। हालांकि, एक्सपोर्ट थोड़े घटे और 17,664 यूनिट्स रहे, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 21,922 यूनिट्स था।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग