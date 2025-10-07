September Bike Sales 2025: GST कटौती के बाद जमकर बिकी टू-व्हीलर, ये बाइक कंपनी फिर से बनी नंबर 1



Hero MotoCorp ने सितंबर में 6,87,220 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल की 6,37,050 यूनिट्स की तुलना में 8% ज्यादा है। वहीं, VAHAN पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 19% बढ़कर 3,23,230 यूनिट्स तक पहुंच गए। कंपनी ने इस महीने एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। 125 मिलियन टू-व्हीलर बनाने वाली भारत की पहली कंपनीबन गई। Hero की इलेक्ट्रिक डिवीजन VIDA ने भी शानदार प्रदर्शन किया। सितंबर में 12,736 यूनिट्स रजिस्टर हुई, जिससे VIDA की मार्केट शेयर एक साल में 4.7% से बढ़कर 12.2% हो गई।