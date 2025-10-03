September Car Sales 2025: GST कटौती के बाद इस कार कंपनी ने मारी लंबी छलांग, मारुती अभी भी टॉप पर



Toyota Kirloskar Motor ने 31,091 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत ज्यादा है। किआ इंडिया ने भी 22,700 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो अगस्त की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक रही। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने 6,728 गाड़ियां बेचीं और सालाना आधार पर 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। Nissan Motor India ने सितंबर में 10,500 यूनिट बेचे, जो सालाना आधार पर 9.3 प्रतिशत ज्यादा है। घरेलू बाजार में 1,652 यूनिट बिके, जबकि निर्यात ने 8,872 यूनिट का योगदान दिया। खास बात यह रही कि दक्षिण एशिया के लिए 1,120 यूनिट की शिपमेंट हुई। दूसरी ओर होंडा कार्स इंडिया को झटका लगा। कंपनी की कुल बिक्री 26 प्रतिशत घटकर 8,096 यूनिट पर सिमट गई। इसमें घरेलू बिक्री 5,303 यूनिट रही, जबकि 2,793 यूनिट का निर्यात किया गया।