September Car Sales 2025: GST कटौती के बाद इस कार कंपनी ने मारी लंबी छलांग, मारुती अभी भी टॉप पर

September Car Sales 2025(Symbolic Image-Freepik)
September Car Sales 2025: GST कटौती के बाद कार कंपनियों में एक नया उत्साह देखा गया है। साथ ही कस्टमर्स भी रेट घटने के बाद से गाड़ी खरीदने में ज्यादा रूचि ले रहे हैं। सितंबर 2025 भारतीय कार बाजार के लिए कई मायनों में अहम साबित हुआ। कार बिक्री में उछाल भी देखी गई है। हालांकि ये बात सभी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। जिससे इस दौरान बाजार की रैंकिंग में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
सितंबर में सबसे आगे Maruti Suzuki रही। कंपनी ने कुल 1,89,665 गाड़ियां बेचीं। इनमें निर्यात ने बड़ा योगदान दिया, जो 52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 42,204 यूनिट पर पहुंच गया और यह कंपनी का अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। हालांकि घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 8 प्रतिशत घटकर 1,32,820 यूनिट पर आ गई। एंट्री-लेवल कारों और एसयूवी की कम बिक्री इसका मुख्य कारण रही। हालांकि नवरात्रि की शुरुआती हफ्ते में कंपनी ने 1.65 लाख डिलीवरी कस्टमर्स को दी है।
महीने में Tata Motors ने सुर्खियां बटोरी है। कंपनी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन दर्ज किया और 60,907 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 47 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें Nexon ने रिकॉर्ड बनाया और अकेले 22,500 से अधिक यूनिट बिके। यह किसी एक टाटा मॉडल की अब तक की सर्वाधिक मासिक बिक्री है। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री लगभग दोगुनी होकर 9,191 यूनिट पहुंच गई, जबकि सीएनजी मॉडल्स की बिक्री भी 17,800 यूनिट से ऊपर निकल गई। टाटा के यूटिलिटी व्हीकल्स की बिक्री 56,233 यूनिट रही, जो 10 प्रतिशत की बढ़त है। वहीं, निर्यात में 43 प्रतिशत की उछाल के साथ 4,320 यूनिट भेजे गए।
|कंपनी
|अगस्त 2025
|सितंबर 2025
|बदलाव % (MoM)
|मारुति सुजुकी
|1,30,242
|1,22,785
|-5.77
|टाटा मोटर्स
|37,988
|40,068
|5.44
|महिंद्रा
|42,253
|37,451
|-11.37
|हुंडई
|45,686
|35,470
|-22.34
|टोयोटा
|26,453
|20,051
|-24.23
|किआ
|18,793
|16,540
|-12.00
Hyundai Motor India ने भी मजबूत प्रदर्शन किया। कंपनी की कुल बिक्री 70,347 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। घरेलू बाजार में 51,547 यूनिट की बिक्री हुई। एसयूवी सेगमेंट का योगदान सबसे ज्यादा रहा, जिसने कंपनी के कुल वॉल्यूम का 72.4 प्रतिशत हिस्सा दिया। क्रेटा ने 18,861 यूनिट की बिक्री के साथ नया रिकॉर्ड बनाया, जबकि वेन्यू की बिक्री 20 महीने के उच्च स्तर 11,484 यूनिट तक पहुंची। कंपनी का निर्यात भी 44 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18,800 यूनिट पर रहा।
Toyota Kirloskar Motor ने 31,091 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत ज्यादा है। किआ इंडिया ने भी 22,700 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो अगस्त की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत अधिक रही। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने 6,728 गाड़ियां बेचीं और सालाना आधार पर 34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। Nissan Motor India ने सितंबर में 10,500 यूनिट बेचे, जो सालाना आधार पर 9.3 प्रतिशत ज्यादा है। घरेलू बाजार में 1,652 यूनिट बिके, जबकि निर्यात ने 8,872 यूनिट का योगदान दिया। खास बात यह रही कि दक्षिण एशिया के लिए 1,120 यूनिट की शिपमेंट हुई। दूसरी ओर होंडा कार्स इंडिया को झटका लगा। कंपनी की कुल बिक्री 26 प्रतिशत घटकर 8,096 यूनिट पर सिमट गई। इसमें घरेलू बिक्री 5,303 यूनिट रही, जबकि 2,793 यूनिट का निर्यात किया गया।
कुल मिलाकर, सितंबर 2025 भारतीय कार बाजार के लिए उतार-चढ़ाव भरा महीना साबित हुआ। त्योहारी खरीदारी और टैक्स राहत ने जहां कुछ कंपनियों के लिए नए रिकॉर्ड बनाए, वहीं कुछ खिलाड़ियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आने वाले महीनों में बाजार की दिशा काफी हद तक त्योहारी सीजन की मांग और जीएसटी 2.0 के असर पर निर्भर करेगी।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग