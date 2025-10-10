भारत में इस दिन लॉन्च होगी Skoda Octavia RS सेडान, जानें खासियत और मुकाबला

Skoda Octavia RS (Image: Skoda)
Skoda Octavia RS: भारत में परफॉर्मेंस सेडान कारें लोग पसंद कर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नई Skoda Octavia RS का स्टॉक महज 20 मिनट में ही सोल्ड आउट हो गया है। अभी ये कार भारत में लॉन्च भी नहीं हुई है। कंपनी ने इस कार के लिए बुकिंग विंडो ओपन की थी, जो अब सोल्ड आउट हो चुका है। स्कोडा इसकी 100 यूनिट्स को CBU (Completely Built Unit) रुट के जरिए भारत में लाएगी।
इसकी कीमत 50 लाख रुपये से 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका आधिकारिक लॉन्च 17 अक्टूबर 2025 को होगा जबकि डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू की जाएगी। चलिए जानते हैं कार की खासियत के बारे में।
नई Skoda Octavia RS में कंपनी ने 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया है जो 261 बीएचपी पावर और 370 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह सेडान सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है।
स्पोर्ट्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें स्पोर्ट्स सस्पेंशन, प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग और स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है जिससे इंजन की आवाज और ड्राइविंग फील दोनों दमदार लगते हैं।
Skoda Octavia RS अपने लुक्स से ही स्पोर्टी फील कराती है। कार की लंबाई 4,709 मिमी, चौड़ाई 1,829 मिमी, और ऊंचाई 1,457 मिमी है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,677 मिमी रखा गया है।
इसमें 600 लीटर का बूट स्पेस (सीट फोल्ड करने पर 1,555 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है) और 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। एक्सटीरियर डिजाइन में RS-स्पेसिफिक बंपर, ब्लैक एक्सटीरियर फिनिश, 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, ब्लैक्ड-आउट बैजिंग और स्पोर्टी रियर स्पॉइलर शामिल हैं।
ग्राहकों के लिए ये सेडान 5 कलर ऑप्शन Mamba Green, Race Blue, Velvet Red, Magic Black और Candy White में उपलब्ध होगी।
इंटीरियर की बात करें तो यह कार पूरी तरह ड्राइवर फोकस्ड है। केबिन में ऑल-ब्लैक थीम, रेड स्टिचिंग, और कार्बन-फिनिश डैशबोर्ड दिया गया है जो इसे रेसिंग कार जैसा लुक देता है। RS स्पोर्ट सीट्स हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज और मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। इसके अलावा फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील (पैडल शिफ्टर्स के साथ), अल्यूमिनियम पैडल्स और एम्बियंट लाइटिंग इसे और प्रीमियम बनाते हैं।
Skoda Octavia RS फीचर्स के मामले में भी किसी लग्जरी कार से कम नहीं है। इसके मुख्य फीचर्स नीचे दिए जा रहे हैं।
सेफ्टी के मामले में Skoda Octavia RS बेमिसाल है। इसमें 10 एयरबैग्स दिए गए हैं जिनमें फ्रंट सेंटर और ड्राइवर नी एयरबैग भी शामिल हैं। साथ ही इसमें ESC, ABS, EBD, ASR, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Blind Spot Detection, Multi-Collision Braking (MCB) जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें Isofix माउंट्स भी दिए गए हैं।
भारत में लॉन्च होने के बाद Skoda Octavia RS का मुकाबला कुछ प्रीमियम और परफॉर्मेंस सेडान मॉडलों से होगा। इसमें मुख्य रूप से Volkswagen Golf GTI, Mercedes-Benz A-Class Limousine, BMW 2 Series Gran Coupe और Mini Cooper S जैसे मॉडल शामिल हैं। ये सभी कारें अपने-अपने सेगमेंट में स्पोर्टी परफॉर्मेंस, लग्जरी फीचर्स और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं।
