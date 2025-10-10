भारत में इस दिन लॉन्च होगी Skoda Octavia RS सेडान, जानें खासियत और मुकाबला

Skoda Octavia RS: भारत में परफॉर्मेंस सेडान कारें लोग पसंद कर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नई Skoda Octavia RS का स्टॉक महज 20 मिनट में ही सोल्ड आउट हो गया है। अभी ये कार भारत में लॉन्च भी नहीं हुई है। कंपनी ने इस कार के लिए बुकिंग विंडो ओपन की थी, जो अब सोल्ड आउट हो चुका है। स्कोडा इसकी 100 यूनिट्स को CBU (Completely Built Unit) रुट के जरिए भारत में लाएगी।