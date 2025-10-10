Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

भारत में इस दिन लॉन्च होगी Skoda Octavia RS सेडान, जानें खासियत और मुकाबला

Skoda Octavia RS भारत में 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी। दमदार 2.0L टर्बो इंजन, स्पोर्टी डिजाइन और लग्जरी फीचर्स के साथ यह सेडान BMW 2 Series और Mini Cooper S जैसे मॉडल्स को टक्कर देगी।

3 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 10, 2025

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS (Image: Skoda)

Skoda Octavia RS: भारत में परफॉर्मेंस सेडान कारें लोग पसंद कर रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नई Skoda Octavia RS का स्टॉक महज 20 मिनट में ही सोल्ड आउट हो गया है। अभी ये कार भारत में लॉन्च भी नहीं हुई है। कंपनी ने इस कार के लिए बुकिंग विंडो ओपन की थी, जो अब सोल्ड आउट हो चुका है। स्कोडा इसकी 100 यूनिट्स को CBU (Completely Built Unit) रुट के जरिए भारत में लाएगी।

इसकी कीमत 50 लाख रुपये से 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी जा सकती है। इसका आधिकारिक लॉन्च 17 अक्टूबर 2025 को होगा जबकि डिलीवरी 6 नवंबर से शुरू की जाएगी। चलिए जानते हैं कार की खासियत के बारे में।

Skoda Octavia RS का पावर और परफॉर्मेंस कैसा है?

नई Skoda Octavia RS में कंपनी ने 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया है जो 261 बीएचपी पावर और 370 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह सेडान सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है।

स्पोर्ट्स ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें स्पोर्ट्स सस्पेंशन, प्रोग्रेसिव स्टीयरिंग और स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है जिससे इंजन की आवाज और ड्राइविंग फील दोनों दमदार लगते हैं।

Skoda Octavia RS का डिजाइन और डाइमेंशन

Skoda Octavia RS अपने लुक्स से ही स्पोर्टी फील कराती है। कार की लंबाई 4,709 मिमी, चौड़ाई 1,829 मिमी, और ऊंचाई 1,457 मिमी है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,677 मिमी रखा गया है।

इसमें 600 लीटर का बूट स्पेस (सीट फोल्ड करने पर 1,555 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है) और 50 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। एक्सटीरियर डिजाइन में RS-स्पेसिफिक बंपर, ब्लैक एक्सटीरियर फिनिश, 19-इंच के डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, ब्लैक्ड-आउट बैजिंग और स्पोर्टी रियर स्पॉइलर शामिल हैं।

ग्राहकों के लिए ये सेडान 5 कलर ऑप्शन Mamba Green, Race Blue, Velvet Red, Magic Black और Candy White में उपलब्ध होगी।

Skoda Octavia RS का इंटीरियर और फीचर्स

इंटीरियर की बात करें तो यह कार पूरी तरह ड्राइवर फोकस्ड है। केबिन में ऑल-ब्लैक थीम, रेड स्टिचिंग, और कार्बन-फिनिश डैशबोर्ड दिया गया है जो इसे रेसिंग कार जैसा लुक देता है। RS स्पोर्ट सीट्स हीटिंग, वेंटिलेशन, मसाज और मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं। इसके अलावा फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील (पैडल शिफ्टर्स के साथ), अल्यूमिनियम पैडल्स और एम्बियंट लाइटिंग इसे और प्रीमियम बनाते हैं।

Skoda Octavia RS की टेक्नोलॉजी और कंफर्ट फीचर्स

Skoda Octavia RS फीचर्स के मामले में भी किसी लग्जरी कार से कम नहीं है। इसके मुख्य फीचर्स नीचे दिए जा रहे हैं।

  • 12.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ)
  • वर्चुअल कॉकपिट (RS-स्पेसिफिक ग्राफिक्स के साथ)
  • हेड-अप डिस्प्ले (HUD)
  • 675W Canton प्रीमियम साउंड सिस्टम (11 स्पीकर्स + सबवूफर)
  • वायरलेस चार्जिंग और USB-C पोर्ट्स (फ्रंट, रियर और IRVM पर)
  • पावर्ड टेलगेट विद वर्चुअल पेडल
  • 360-डिग्री कैमरा और इंटेलिजेंट पार्क असिस्ट

Skoda Octavia RS के सेफ्टी फीचर्स?

सेफ्टी के मामले में Skoda Octavia RS बेमिसाल है। इसमें 10 एयरबैग्स दिए गए हैं जिनमें फ्रंट सेंटर और ड्राइवर नी एयरबैग भी शामिल हैं। साथ ही इसमें ESC, ABS, EBD, ASR, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Blind Spot Detection, Multi-Collision Braking (MCB) जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें Isofix माउंट्स भी दिए गए हैं।

Skoda Octavia RS का भारत में किन कारों से होगा मुकाबला?

भारत में लॉन्च होने के बाद Skoda Octavia RS का मुकाबला कुछ प्रीमियम और परफॉर्मेंस सेडान मॉडलों से होगा। इसमें मुख्य रूप से Volkswagen Golf GTI, Mercedes-Benz A-Class Limousine, BMW 2 Series Gran Coupe और Mini Cooper S जैसे मॉडल शामिल हैं। ये सभी कारें अपने-अपने सेगमेंट में स्पोर्टी परफॉर्मेंस, लग्जरी फीचर्स और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती हैं।

ये भी पढ़ें

नवंबर में आ सकती है Tata Sierra SUV, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ होगी दमदार वापसी, पढ़ें डिटेल्स
ऑटोमोबाइल
Tata Sierra SUV Comeback

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Oct 2025 06:21 pm

Hindi News / Automobile / भारत में इस दिन लॉन्च होगी Skoda Octavia RS सेडान, जानें खासियत और मुकाबला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

ऑटोमोबाइल

ट्रेंडिंग

Car Accessories: हर कार मालिक के पास होनी चाहिए ये 10 जरूरी चीजें, सफर हो जाएगा आसान

Car Accessories Must Have
ऑटोमोबाइल

Tesla गाड़ी लेने की सोच रही हैं तो जान लें जरूरी अपडेट, अमेरिका में 2.9 मिलियन गाड़ियों के सेल्फ-ड्राइविंग फीचर पर फिर जांच शुरू, NHTSA ने उठाए गंभीर सवाल

Tesla
ऑटोमोबाइल

नवंबर में आ सकती है Tata Sierra SUV, नए टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ होगी दमदार वापसी, पढ़ें डिटेल्स

Tata Sierra SUV Comeback
ऑटोमोबाइल

MG Windsor EV Inspire Edition भारत में लॉन्च, सिर्फ 300 लोग ही खरीद पाएंगे ये इलेक्ट्रिक कार, जानें फीचर्स और कीमत

MG Windsor EV Inspire Edition Launched in India
ऑटोमोबाइल

मारुति ने दिखाई WagonR EV की पहली झलक! मिलेगी 270Km की रेंज और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन

Maruti WagonR EV
ऑटोमोबाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.