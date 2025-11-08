Tata Sierra First look: लॉन्च से पहले टाटा ने दिखाई सिएरा की तस्वीरें, फिर लौट रही है भारत की आइकॉनिक SUV, जानें क्या होगा खास?

Tata Sierra 2025 (Tata Motors/X)
Tata Sierra 2025: 90 के दशक में अपनी पहचान बनाने वाली आइकॉनिक एसयूवी Tata Sierra को कंपनी फिर से नए अवतार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रांड ने अपने ऑफिसियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर गाड़ी की तस्वीरें शेयर किया है। जिनमें इसका स्टाइल और डिजाइन प्रीमियम नजर आ रहा है। यह एसयूवी 25 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च होगी। चलिए जानते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है?
तस्वीरों में नई Tata Sierra को दो शानदार कलर्स पीला और लाल में दिखाया गया है। टाटा मोटर्स ने इस SUV में इसका सबसे खास फीचर अल्पाइन विंडो डिजाइन को बनाए रखा है जो इसे पुराने क्लासिक सिएरा से जोड़ता है।
इस बार SUV को 5-डोर लेआउट में पेश किया जा रहा है जबकि पुरानी Sierra 3-डोर मॉडल थी। साथ ही इसमें फ्लश डोर हैंडल्स, एलईडी कनेक्टेड DRLs, वर्टिकल एलईडी फॉग लैंप्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललाइट स्ट्रिप दी गई है।
नई Tata Sierra में वही पावरट्रेन इस्तेमाल होने की उम्मीद है जो Tata Harrier और Safari में दिया गया है। इसमें कंपनी का नया 1.5-लीटर TGDi पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है जो 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। पहले इसका ICE वर्जन लॉन्च होगा और बाद में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी बाजार में उतारा जाएगा।
नए मॉडल में 19-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो Harrier और Safari जैसे दिखते हैं। ये SUV साइज में बड़ी और सड़क पर मजबूत प्रेजेंस रखने वाली होगी। इसके अलावा ब्लैक आउट फ्रंट ग्रिल, क्रोम एलिमेंट्स और ड्यूल-टोन फिनिश इसे काफी मॉडर्न लुक देते हैं।
हालांकि इंटीरियर की तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं लेकिन माना जा रहा है कि नई Sierra में फ्यूचरिस्टिक डैशबोर्ड, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स होंगे। यह एसवी कर्व से ऊपर और हैरियर से नीचे की रेंज में रखी जा सकती ह यानी यह एक प्रीमियम लेकिन प्रैक्टिकल फैमिली SUV होगी।
नई Tata Sierra की ग्रैंड लॉन्चिंग 25 नवंबर 2025 को होगी। संभावना है कि कंपनी लॉन्च के साथ ही इसके बुकिंग डिटेल्स और वेरिएंट्स की कीमतें भी बताएगी।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग