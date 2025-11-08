Tata Sierra First look: लॉन्च से पहले टाटा ने दिखाई सिएरा की तस्वीरें, फिर लौट रही है भारत की आइकॉनिक SUV, जानें क्या होगा खास?

Tata Sierra 2025: 90 के दशक में अपनी पहचान बनाने वाली आइकॉनिक एसयूवी Tata Sierra को कंपनी फिर से नए अवतार में लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्रांड ने अपने ऑफिसियल एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर गाड़ी की तस्वीरें शेयर किया है। जिनमें इसका स्टाइल और डिजाइन प्रीमियम नजर आ रहा है। यह एसयूवी 25 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च होगी। चलिए जानते हैं क्या कुछ खास रहने वाला है?