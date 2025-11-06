Women’s World Cup 2025: महिला वर्ल्ड कप विजेता टीम को टाटा मोटर्स का तोहफा, हर खिलाड़ी को मिलेगी नई Tata Sierra SUV

2 नवंबर को नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर महिला वर्ल्ड कप जीत लिया। टीम की जीत में शफाली वर्मा की 87 रनों की शानदार पारी और दीप्ति शर्मा के पांच विकेट ने अहम भूमिका निभाई है। इस जीत के साथ हरमनप्रीत कौर अब कपिल देव (1983) और महेंद्र सिंह धोनी (2011) के बाद तीसरी भारतीय कप्तान बन गई हैं जिन्होंने 50-ओवर वर्ल्ड कप जिताया है।