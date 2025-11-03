Women World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिलेंगे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा, जानिये SA, PAK सहित अन्य देशों को कितना मिलेगा

Women World Cup 2025(Image-BCCI)
Women World Cup 2025 Prize Money: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास बनाते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। 2 नवंबर को खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर खूब पैसों की बारिश हो रही है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने महिला खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के लिए बड़ी इनामी राशि की घोषणा की है।
BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि टीम इंडिया की इस उपलब्धि पर बोर्ड ने कुल 51 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने का फैसला किया है। इसमें खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ सभी को शामिल किया गया है। सैकिया ने आगे बताया कि हाल ही में आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने महिला क्रिकेट के लिए पुरस्कार राशि में 300 प्रतिशत की वृद्धि की है। पहले जहां विजेता टीम को 2.88 मिलियन डॉलर मिलते थे, अब यह बढ़कर 14 मिलियन डॉलर हो गया है। इससे महिला क्रिकेट के विकास और प्रोत्साहन को बड़ा बल मिला है।
भारतीय महिला टीम को खिताब जीतने पर 4.48 मिलियन डॉलर(करीब 41.77 करोड़ रुपये) मिले हैं। वहीं उपविजेता दक्षिण अफ्रीका की टीम को 2.24 मिलियन डॉलर (करीब 21.88 करोड़ रुपये) की राशि प्रदान की गई। इसके अलावा टूर्नामेंट की सभी टीमों को 2 लाख 50 हजार डॉलर (करीब 2 करोड़ रुपये) की बेस प्राइज राशि दी गई थी। वहीं, लीग स्टेज में हर जीत पर 34,314 डॉलर (करीब 28 लाख रुपये) का इनाम भी तय किया गया था।
ऑस्ट्रेलिया: 11.95 करोड़ रुपये
इंग्लैंड: 11.95 करोड़ रुपये
श्रीलंका: 7.8 करोड़ रुपये
न्यूजीलैंड: 7.8 करोड़ रुपये
बांग्लादेश: 4.5 करोड़ रुपये
पाकिस्तान: 4.5 करोड़ रुपये
