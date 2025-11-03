Women World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिलेंगे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा, जानिये SA, PAK सहित अन्य देशों को कितना मिलेगा



BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि टीम इंडिया की इस उपलब्धि पर बोर्ड ने कुल 51 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने का फैसला किया है। इसमें खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ सभी को शामिल किया गया है। सैकिया ने आगे बताया कि हाल ही में आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने महिला क्रिकेट के लिए पुरस्कार राशि में 300 प्रतिशत की वृद्धि की है। पहले जहां विजेता टीम को 2.88 मिलियन डॉलर मिलते थे, अब यह बढ़कर 14 मिलियन डॉलर हो गया है। इससे महिला क्रिकेट के विकास और प्रोत्साहन को बड़ा बल मिला है।