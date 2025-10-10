Tesla गाड़ी लेने की सोच रही हैं तो जान लें जरूरी अपडेट, अमेरिका में 2.9 मिलियन गाड़ियों के सेल्फ-ड्राइविंग फीचर पर फिर जांच शुरू, NHTSA ने उठाए गंभीर सवाल

Tesla: भारत में टेस्ला ने कुछ समय पहले ही अपनी शोरूम की शुरुआत की है। जिसके बाद से अब भारत में भी गाड़ियों की बिक्री हो रही है। इसलिए अगर आप टेस्ला की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए। अमेरिकी वाहन सुरक्षा नियामक संस्था "नेशनल हाइवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA)" ने एक बार फिर टेस्ला की फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) तकनीक की जांच शुरू की है। ताजा जांच उन शिकायतों के बाद शुरू की गई है, जिनमें कहा गया है कि टेस्ला की सेल्फ-ड्राइविंग मोड पर चल रही कारें कभी-कभी लाल बत्ती पार कर जाती हैं, गलत दिशा में चली जाती हैं या अन्य वाहनों से टकरा जाती हैं, जिससे कई हादसे और चोटें हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 58 घटनाओं की जांच की जाएगी, जिनमें टेस्ला की गाड़ियां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती पाई गई। इन घटनाओं में दर्जनों दुर्घटनाएं, आग लगने की घटनाएं और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए हैं। NHTSA ने बताया कि यह जांच कुल 2.9 मिलियन (29 लाख) टेस्ला वाहनों पर लागू होगी।