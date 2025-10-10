Tesla गाड़ी लेने की सोच रही हैं तो जान लें जरूरी अपडेट, अमेरिका में 2.9 मिलियन गाड़ियों के सेल्फ-ड्राइविंग फीचर पर फिर जांच शुरू, NHTSA ने उठाए गंभीर सवाल

Tesla(Symbolic Image-Freepik)
Tesla: भारत में टेस्ला ने कुछ समय पहले ही अपनी शोरूम की शुरुआत की है। जिसके बाद से अब भारत में भी गाड़ियों की बिक्री हो रही है। इसलिए अगर आप टेस्ला की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर पढ़नी चाहिए। अमेरिकी वाहन सुरक्षा नियामक संस्था "नेशनल हाइवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA)" ने एक बार फिर टेस्ला की फुल सेल्फ-ड्राइविंग (FSD) तकनीक की जांच शुरू की है। ताजा जांच उन शिकायतों के बाद शुरू की गई है, जिनमें कहा गया है कि टेस्ला की सेल्फ-ड्राइविंग मोड पर चल रही कारें कभी-कभी लाल बत्ती पार कर जाती हैं, गलत दिशा में चली जाती हैं या अन्य वाहनों से टकरा जाती हैं, जिससे कई हादसे और चोटें हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 58 घटनाओं की जांच की जाएगी, जिनमें टेस्ला की गाड़ियां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करती पाई गई। इन घटनाओं में दर्जनों दुर्घटनाएं, आग लगने की घटनाएं और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए हैं। NHTSA ने बताया कि यह जांच कुल 2.9 मिलियन (29 लाख) टेस्ला वाहनों पर लागू होगी।
NHTSA ने कहा कि कई ड्राइवरों ने शिकायत की है कि हादसे से पहले कार ने किसी भी तरह की चेतावनी नहीं दी। जांच में खास ध्यान चौराहों पर होने वाले खतरनाक व्यवहार पर रहेगा, हालांकि एजेंसी ने कहा है कि वह ऐसे सभी हालातों की जांच करेगी जहां यह सिस्टम असामान्य व्यवहार दिखा सकती है। जैसे कि विपरीत दिशा में चल रहे लेन के पास से गुजरते समय या रेलवे क्रॉसिंग के नजदीक पहुंचने पर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला की FSD सॉफ्टवेयर वाली कारें रेल पटरियों के पास ठीक से रुक नहीं पाती है। कई मामलों में कारें तब भी आगे बढ़ती रहीं जब लाल लाइटें जल रही थीं और गेट बंद हो रहे थे।
यह पहली बार नहीं है जब NHTSA ने टेस्ला की तकनीक पर सवाल उठाए हों। इस साल की शुरुआत में एजेंसी ने कंपनी के "Summon" फीचर पर जांच शुरू की थी, जो ड्राइवर को कार को खुद की लोकेशन तक बुलाने की सुविधा देता है। इस फीचर से पार्किंग एरिया में कई मामूली टक्करें होने की शिकायतें आई थीं।इसी साल अगस्त में NHTSA ने एक और जांच शुरू की थी, जिसमें यह देखा जा रहा है कि टेस्ला हादसों की रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं कर रही है। उसी महीने, फ्लोरिडा की एक अदालत ने 2019 में ऑटोपायलट तकनीक से जुड़े एक खतरनाक हादसे में टेस्ला को आंशिक रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए 240 मिलियन डॉलर का मुआवजा देने का आदेश दिया था। कंपनी ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है।
बड़ी खबरेंView All
ऑटोमोबाइल
ट्रेंडिंग