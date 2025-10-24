फिर से वापस मंगानी पड़ी गाड़ियां, Tesla ने मंगाए 63,000 साइबरट्रक, जानें गाड़ियों में क्या दिक्कत आ गई

Tesla लगातार अपनी गाड़ियों को लेकर चर्चा में रहता है। अभी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला (Tesla) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह अपनी 63,619 साइबरट्रक्स (Cybertrucks) को वापस बुला रही है। कंपनी ने बताया कि इन वाहनों के सॉफ्टवेयर में एक टेक्निकल दिक्कत पाई गई है, जिसके कारण फ्रंट पार्किंग लाइट्स जरूरत से ज्यादा चमकीली हो रही हैं। यह रोशनी सामने से आने वाले वाहनों के चालकों की दृष्टि को प्रभावित कर सकती है।टेस्ला ने कहा है कि इस समस्या को ठीक करने के लिए ओवर-द-एयर (OTA) सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया गया है, जो ग्राहकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। यह अपडेट 13 नवंबर 2023 से 11 अक्टूबर 2025 के बीच बनाए गए साइबरट्रक्स पर लागू होगा।