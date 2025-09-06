Vinfast VF6 VF7 EVs: टाटा और महिंद्रा को टक्कर देने आ गयी ये विदेशी कंपनी, लॉन्च की 2 नई इलेक्ट्रिक कार

VinFast VF7: VinFast VF7 में 70.8kWh की बैटरी पैक लगी है और यह सिंगल या ड्यूल मोटर विकल्प के साथ उपलब्ध है। सिंगल मोटर वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 532 किमी तक चल सकती है। वहीं AWD ड्यूल मोटर वर्जन 350bhp पावर और 500Nm टॉर्क देता है और 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड केवल 5.8 सेकंड में पकड़ लेता है। इसकी बैटरी को फास्ट चार्जिंग से 10% से 70% केवल 24 मिनट में चार्ज किया जा सकता है।