Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ऑटोमोबाइल

Vinfast VF6 VF7 EVs: टाटा और महिंद्रा को टक्कर देने आ गयी ये विदेशी कंपनी, लॉन्च की 2 नई इलेक्ट्रिक कार

VinFast VF6 VF7 EVs: वियतनाम की कंपनी VinFast ने भारत में VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक SUVs लॉन्च की हैं। ये कारें टाटा और महिंद्रा EVs को मिलेगी सीधी चुनौती देंगी। कीमत, रेंज और फीचर्स देखें।

भारत

Rahul Yadav

Sep 06, 2025

Vinfast VF6 VF7 EVs
Vinfast VF6 VF7 EVs Launched in India, Check Details (Image: VinFast)

Vinfast VF6 VF7 EVs: वियतनाम की पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी VinFast ने आखिरकार भारतीय बाजार में कदम रख दिया है। कंपनी ने अपनी दो नई इलेक्ट्रिक SUVs, VF6 और VF7 को आज लॉन्च कर दिया है। दोनों मॉडल्स को CKD (Completely Knocked Down) रूट के जरिए भारत लाया गया है और इन्हें तमिलनाडु स्थित फैक्ट्री में लोकल असेंबल किया जा रहा है।

बुकिंग्स पहले ही शुरू हो चुकी है और फिलहाल कंपनी ने सूरत और चेन्नई में दो शोरूम खोले हैं। साल 2025 के अंत तक VinFast का लक्ष्य है।

ये भी पढ़ें

Mahindra Price Cut: महिंद्रा ने घटाए गाड़ियों के दाम, 1.56 लाख रुपये सस्ती हुई Mahindra XUV 3XO, जानें थार, स्कॉर्पियो और अन्य का हाल
ऑटोमोबाइल
Mahindra Price Cut 2025

VinFast VF6 और VF7 कीमतें (एक्स-शोरूम)

मॉडल (Variant)कीमत (₹ में)
VF6 Earth16.49 लाख रुपये
VF6 Wind17.79 लाख रुपये
VF6 Wind Infinity18.29 लाख रुपये
VF7 Earth20.89 लाख रुपये
VF7 Wind23.49 लाख रुपये
VF7 Wind Infinity23.99 लाख रुपये
VF7 Sky24.99 लाख रुपये
VF7 Sky Infinity25.49 लाख रुपये

Vinfast VF6 VF7 EVs की बैटरी और रेंज?

VinFast VF6: VinFast VF6 में 59.6kWh की बैटरी लगी है जो 204bhp पावर और 310Nm टॉर्क जनरेट करती है। यह ARAI सर्टिफाइड रेंज के अनुसार एक बार फुल चार्ज होने पर 468 किमी तक चल सकती है। बैटरी को फास्ट चार्जिंग से 10% से 70% सिर्फ 25 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा VF6 में 2730mm लंबा व्हीलबेस और 190mm ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है जिससे यह भारतीय सड़कों के लिए उपयुक्त है।

VinFast VF7: VinFast VF7 में 70.8kWh की बैटरी पैक लगी है और यह सिंगल या ड्यूल मोटर विकल्प के साथ उपलब्ध है। सिंगल मोटर वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 532 किमी तक चल सकती है। वहीं AWD ड्यूल मोटर वर्जन 350bhp पावर और 500Nm टॉर्क देता है और 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड केवल 5.8 सेकंड में पकड़ लेता है। इसकी बैटरी को फास्ट चार्जिंग से 10% से 70% केवल 24 मिनट में चार्ज किया जा सकता है।

Vinfast VF6 VF7 EVs पर वारंटी और ऑफर्स

VF6: VinFast ने वारंटी के मामले में भी ग्राहकों को भरोसा दिया गया है। इस मॉडल पर गाड़ी की वारंटी 7 साल/2 लाख किमी है जबकि बैटरी की वारंटी 10 साल/2 लाख किमी तक है। इससे खरीदारों को लंबे समय तक बैटरी और गाड़ी की सुरक्षा का भरोसा मिलता है।

VinFast VF7: इस मॉडल पर गाड़ी और बैटरी दोनों की वारंटी 10 साल/2 लाख किमी तक है।

खरीदारों को जुलाई 2028 तक फ्री चार्जिंग, 3 साल की फ्री सर्विस और पैनोरामिक सनरूफ के लिए फ्री कर्टेन भी मिलेगा।

Vinfast VF6 VF7 EVs का इंटीरियर और कलर ऑप्शन

VinFast VF6 में इंटीरियर थीम वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है। Earth ट्रिम में ऑल-ब्लैक थीम है जबकि Wind ट्रिम में ड्यूल-टोन (मोका ब्राउन और ब्लैक) थीम इस्तेमाल की गई है।

VinFast VF7 में भी वेरिएंट के हिसाब से इंटीरियर अलग है। Earth वेरिएंट में स्पोर्टी ब्लैक थीम है जबकि Wind और Sky वेरिएंट्स में मोका ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिया गया है।

दोनों SUVs, कुल 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में उपलब्ध हैं। जिसमें Urban Mint, Zenith Grey, Crimson Red, Infinity Blanc, Desat Silver और Jet Black शामिल हैं।

Vinfast VF6 VF7 EVs के फीचर्स

दोनों इलेक्ट्रिक SUVs में कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

  • 12.9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
  • हेड-अप डिस्प्ले (HUD)
  • वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay
  • ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल
  • 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर
  • वेंटिलेटेड सीट्स और पैनोरामिक ग्लास रूफ
  • ADAS लेवल-2 टेक्नोलॉजी
  • क्रूज कंट्रोल
  • 7/8 एयरबैग्स
  • रेन सेंसिंग वाइपर, TPMS और सभी पहियों में डिस्क ब्रेक्स

Vinfast VF6 VF7 EVs का किन कारों से होगा मुकाबला?

किफायती कीमत, लंबी बैटरी वारंटी और आधुनिक फीचर्स के दम पर VinFast VF6 और VF7 भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन EV और महिंद्रा XUV400 जैसी गाड़ियों को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। लोकल असेंबली और फ्री चार्जिंग ऑफर इन्हें ग्राहकों के लिए और भी आकर्षक बनाते हैं।

ये भी पढ़ें

Hero, Honda या कोई नई बाइक लेने जा रहे हैं तो रुकिए, देखें GST के कारण देश की टॉप-15 बाइक्स पर कितनी होगी बचत
ऑटोमोबाइल
GST Rate on Bikes

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Sept 2025 04:12 pm

Hindi News / Automobile / Vinfast VF6 VF7 EVs: टाटा और महिंद्रा को टक्कर देने आ गयी ये विदेशी कंपनी, लॉन्च की 2 नई इलेक्ट्रिक कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट