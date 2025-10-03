अयोध्या में पूर्व पार्षद पर दुर्गा पंडाल में जानलेवा हमला, गोलियों की तड़तड़ाहट से फैली सनसनी

पुलिस के अनुसार, गुरुवार देर रात आलोक सिंह अपने सहयोगियों के साथ दुर्गा पूजा कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान पंडाल में मौजूद मोहित पांडेय नामक युवक से उनका विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि आरोपी ने अचानक पिस्टल निकालकर गोलियां चला दीं। एक गोली आलोक के गले के पास से छूकर निकल गई। जबकि दूसरी उनकी पीठ में जा धंसी। फायरिंग होते ही अफरातफरी मच गई। लेकिन वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। आसपास के लोगों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजन के दौरान गोलीबारी बेहद चौंकाने वाली है। फिलहाल आलोक सिंह का इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है।