राम की नगरी में रोशनी का महाकुंभ: योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में की आरती, फिर जगमगाई अयोध्या

सुल्तानपुर से पढ़ाई करने आए आशुतोष सिंह ने बताया कि दीपोत्सव(Ayodhya Deepotsav) अब एक भक्ति पर्व नहीं, बल्कि अयोध्या की पहचान बन चुका है। आशुतोष अपने परिवार के साथ दीपोत्सव का नजारा देखने पहुंचे और कहा कि यह आयोजन हमें गौरवान्वित करता है। राम की पैड़ी और सरयू घाट पर तैनात वालंटियर्स ने दीपोत्सव की व्यवस्था को सधे ढंग से संभाला। युवाओं ने अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना की अद्भुत मिसाल पेश की। हर कोने पर जय श्रीराम के नारे, दीपों की पंक्तियां और युवाओं की उमंग ने अयोध्या को भक्ति और ऊर्जा के संगम में बदल दिया।