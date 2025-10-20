राम की नगरी में रोशनी का महाकुंभ: योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में की आरती, फिर जगमगाई अयोध्या

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम को दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर श्रद्धा के दीप जलाए। PC: IANS
मुख्यमंत्री योगी ने श्रीराम मंदिर में भगवान की आरती उतारी। उन्होंने राम की पैड़ी से पहले राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम के समक्ष, फिर मंदिर प्रांगण में भी दीप जलाए। दीपोत्सव 2025 (Ayodhya Deepotsav) की रोशनी में अयोध्या का हर कोना प्रभु श्रीराम की भक्ति से सराबोर दिखा।
राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के को-ऑर्डिनेटर्स और छात्र-छात्राओं ने भी दीपोत्सव की भव्यता और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में अयोध्या का गौरव पुनर्जीवित हुआ है। राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की प्रोफेसर के निर्देशन में राम की पैड़ी पर पारंपरिक चौक पूरन शैली में स्वास्तिक बनाया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।
प्रोफेसर डॉ. सरिता द्विवेदी (रंगोली प्रमुख) के नेतृत्व में प्रोफेसर्स और छात्र-छात्राओं ने मिलकर कई आकर्षक कलाकृतियां बनाईं। दीपों से सजी इन कलाकृतियों ने दीपोत्सव की शोभा को और भी निखार दिया। लोगों ने इन रचनाओं की दिल खोलकर सराहना की।
कर्मकांड की तैयारी में जुटे संस्कृत से एमए के विद्यार्थी करन पांडे ने बताया कि हर साल से ज्यादा धूमधाम से इस बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या ऐसी लग रही है, मानो हम साक्षात स्वर्ग देख रहे हों। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद हमारा सनातन लगातार मजबूत हुआ है। हमें गर्व है कि सीएम ने रामकथा पार्क में आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। करन इस समय अयोध्या के गुरुकुल में रहकर संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं।
सुल्तानपुर से पढ़ाई करने आए आशुतोष सिंह ने बताया कि दीपोत्सव(Ayodhya Deepotsav) अब एक भक्ति पर्व नहीं, बल्कि अयोध्या की पहचान बन चुका है। आशुतोष अपने परिवार के साथ दीपोत्सव का नजारा देखने पहुंचे और कहा कि यह आयोजन हमें गौरवान्वित करता है। राम की पैड़ी और सरयू घाट पर तैनात वालंटियर्स ने दीपोत्सव की व्यवस्था को सधे ढंग से संभाला। युवाओं ने अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना की अद्भुत मिसाल पेश की। हर कोने पर जय श्रीराम के नारे, दीपों की पंक्तियां और युवाओं की उमंग ने अयोध्या को भक्ति और ऊर्जा के संगम में बदल दिया।
