अयोध्या

राम की नगरी में रोशनी का महाकुंभ: योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में की आरती, फिर जगमगाई अयोध्या

Ayodhya Deepotsav: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम को दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर श्रद्धा के दीप जलाए। उससे पहले सीएम योगी श्रीराम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन-पूजन किए। उनके चरणों में हाजिरी लगाई और फिर परिक्रमा की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने मंदिर भवन व प्रांगण में श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया।

2 min read

अयोध्या

image

Aman Pandey

Oct 20, 2025

CM Yogi, deepotsav, ram mandir

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम को दीपोत्सव में राम की पैड़ी पर श्रद्धा के दीप जलाए। PC: IANS

मुख्यमंत्री योगी ने श्रीराम मंदिर में भगवान की आरती उतारी। उन्होंने राम की पैड़ी से पहले राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम के समक्ष, फिर मंदिर प्रांगण में भी दीप जलाए। दीपोत्सव 2025 (Ayodhya Deepotsav) की रोशनी में अयोध्या का हर कोना प्रभु श्रीराम की भक्ति से सराबोर दिखा।

सरयू तट पर दीपों की लहर में डूब गई रामनगरी अयोध्या

राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के को-ऑर्डिनेटर्स और छात्र-छात्राओं ने भी दीपोत्सव की भव्यता और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में अयोध्या का गौरव पुनर्जीवित हुआ है। राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की प्रोफेसर के निर्देशन में राम की पैड़ी पर पारंपरिक चौक पूरन शैली में स्वास्तिक बनाया गया, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया।

प्रोफेसर डॉ. सरिता द्विवेदी (रंगोली प्रमुख) के नेतृत्व में प्रोफेसर्स और छात्र-छात्राओं ने मिलकर कई आकर्षक कलाकृतियां बनाईं। दीपों से सजी इन कलाकृतियों ने दीपोत्सव की शोभा को और भी निखार दिया। लोगों ने इन रचनाओं की दिल खोलकर सराहना की।

'सीएम ने हमारा उत्साह बढ़ाया'

कर्मकांड की तैयारी में जुटे संस्कृत से एमए के विद्यार्थी करन पांडे ने बताया कि हर साल से ज्यादा धूमधाम से इस बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या ऐसी लग रही है, मानो हम साक्षात स्वर्ग देख रहे हों। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद हमारा सनातन लगातार मजबूत हुआ है। हमें गर्व है कि सीएम ने रामकथा पार्क में आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। करन इस समय अयोध्या के गुरुकुल में रहकर संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं।

'दीपोत्सव अयोध्या की पहचान'

सुल्तानपुर से पढ़ाई करने आए आशुतोष सिंह ने बताया कि दीपोत्सव(Ayodhya Deepotsav) अब एक भक्ति पर्व नहीं, बल्कि अयोध्या की पहचान बन चुका है। आशुतोष अपने परिवार के साथ दीपोत्सव का नजारा देखने पहुंचे और कहा कि यह आयोजन हमें गौरवान्वित करता है। राम की पैड़ी और सरयू घाट पर तैनात वालंटियर्स ने दीपोत्सव की व्यवस्था को सधे ढंग से संभाला। युवाओं ने अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना की अद्भुत मिसाल पेश की। हर कोने पर जय श्रीराम के नारे, दीपों की पंक्तियां और युवाओं की उमंग ने अयोध्या को भक्ति और ऊर्जा के संगम में बदल दिया।

Updated on:

20 Oct 2025 08:24 am

Published on:

20 Oct 2025 08:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम की नगरी में रोशनी का महाकुंभ: योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में की आरती, फिर जगमगाई अयोध्या

