अयोध्या में आस्था का सैलाबः सरयू तट पर लाखों श्रद्धालु उमड़े, आसमान से ड्रोन कर रहा पहरा!

कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है इसके लिए सभी घाटों पर साफ-सफाई के साथ साथ बेहतर व्यवस्था व सुरक्षा के इंतेजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्था सुदृढ़ करें। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाट पर स्नान की व्यवस्था, जल पुलिस द्वारा सुरक्षा की जांच, महिलाओं के लिए बाथरूम व शौचालय की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।