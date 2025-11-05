Patrika LogoSwitch to English

अयोध्या में आस्था का सैलाबः सरयू तट पर लाखों श्रद्धालु उमड़े, आसमान से ड्रोन कर रहा पहरा!

अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। सरयू तट पर लाखों भक्तों की भीड़ के बीच प्रशासन ने चाक-चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हर घाट पर भक्तों का रेला, ड्रोन से निगरानी-आस्था और व्यवस्था का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Nov 05, 2025

Ayodhya

राम की पैड़ी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते पुलिस अधिकारी फोटो सोर्स ट्विटर अकाउंट

कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए मेला क्षेत्र को 5 जोन में बांटकर प्रशासन ने प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों की तैनाती कर दी है। मेले को देखते हुए आईजी प्रवीण कुमार और कमिश्नर राजेश कुमार सहित आला अधिकारियों ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं।

आज सुबह तड़के से पवित्र सरयू नदी में स्नान शुरू हो गया है। पूर्णिमा स्नान के लिए 2 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। यह भीड़ 5 लाख तक पहुंचने के आसार हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए ड्रोन और CCTV से निगरानी की जा रही है। सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस और पीएसी के साथ अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं।

सरयू में स्नान के बाद श्रद्धालु नागेश्वर नाथ मंदिर में कर रहे जलाभिषेक


परंपरागत श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान कर नदी के पवित्र जल से नागेश्वर नाथ महादेव का अभिषेक करेंगे। जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी, कनक भवन और दशरथ महल आदि मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का रेला पहुंचेगा। राम मंदिर में भीड़ ज्यादा होने पर आपात स्थिति से निपटने के लिए खास योजना बनाई गई है।

बैरिकेटिंग करने तथा भूमि समतल करने के निर्देश

मण्डलायुक्त राजेश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 गौरव ग्रोवर ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दृष्टिगत राम की पैड़ी व कच्चा घाट/पक्का घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राम की पैड़ी पर मोजो बैरिकेटिंग करने तथा जहां पर स्थल समतल नही है। उसको समतल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

इसी दौरान कच्चा घाट/पक्का घाट पर मजबूती से बेरिकेटिंग करने को कहा गया।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है इसके लिए सभी घाटों पर साफ-सफाई के साथ साथ बेहतर व्यवस्था व सुरक्षा के इंतेजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कहा गया कि मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए सभी व्यवस्था सुदृढ़ करें। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाट पर स्नान की व्यवस्था, जल पुलिस द्वारा सुरक्षा की जांच, महिलाओं के लिए बाथरूम व शौचालय की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

05 Nov 2025 08:31 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में आस्था का सैलाबः सरयू तट पर लाखों श्रद्धालु उमड़े, आसमान से ड्रोन कर रहा पहरा!

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

