25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी श्री राममंदिर में करेंगे ध्वजारोहण, मोहन भागवत रहेंगे मौजूद, आम लोगों की एंट्री नहीं

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाकर केसरिया ध्वज फहराएंगे। ठीक 10 सेकंड में 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी यह दिव्य पताका 191 फीट की ऊंचाई पर लहराने लगेगी और तीन किलोमीटर दूर से दिखाई देगी। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सहित देश की अन्य बड़ी हस्तियां होंगी।