अयोध्या

25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी श्री राममंदिर में करेंगे ध्वजारोहण, मोहन भागवत रहेंगे मौजूद, आम लोगों की एंट्री नहीं

अयोध्या में 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे। दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाकर केसरिया ध्वज फहराएंगे। यह पताका तीन किलोमीटर दूर से दिखाई देगी।

अयोध्या

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 18, 2025

191 फीट की ऊंचाई पर लहराएगी दिव्य पताका, PC- IANS

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर पर 25 नवंबर को ध्वजारोहण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाकर केसरिया ध्वज फहराएंगे। ठीक 10 सेकंड में 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी यह दिव्य पताका 191 फीट की ऊंचाई पर लहराने लगेगी और तीन किलोमीटर दूर से दिखाई देगी। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सहित देश की अन्य बड़ी हस्तियां होंगी।

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर लगने वाले दिव्य केसरिया ध्वज को तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने राम राज्य की आदर्श परिकल्पना, समाज में निर्भय वातावरण के निर्माण, और 'राम सबके और सबके राम' की भावना का जीवंत प्रतीक बताया है।

चंपत राय ने बताया कि अयोध्या में आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में आमंत्रित अतिथियों में से लगभग तीन हजार केवल अयोध्या जनपद के हैं, जबकि शेष अतिथि पूरे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से आमंत्रित किए गए हैं।

191 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा ध्वज

चंपत राय ने बताया कि ध्वज पर अंकित प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि केसरिया रंग ज्वाला, प्रकाश, त्याग और तप का प्रतीक है। मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर के ऊपर 30 फीट का बाहरी ध्वजदंड लगाया गया है, जिससे ध्वज कुल 191 फीट की ऊंचाई पर लहराएगा।

उन्होंने बताया कि केसरिया ध्वज पर अंकित सूर्य प्रभु श्रीराम के सूर्यवंश का द्योतक है, जबकि 'ऊँ' परमात्मा का प्रथम नामाक्षर है, जो चेतना और शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वज पर अंकित कोविदार वृक्ष के संबंध में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। यह वृक्ष अयोध्या के राजवंशीय चिह्न के रूप में प्रतिष्ठित रहा है और इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण व हरिवंश पुराण दोनों में मिलता है। ज्ञानीजन इसे पारिजात और मंदार के संयोग से बना बताते हैं।

अयोध्या में राम मंदिर में पहली बार राम-सीता विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान 8 हजार लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इनमें से ढाई हजार लोगों के रुकने के लिए तीर्थ पुरम में टेंट सिटी बसाई जा रही है। 25 नवंबर को VIP मूवमेंट की वजह से आम लोग दर्शन नहीं कर सकेंगे। ट्रस्ट के अनुसार, भक्त 26 नवंबर को ही दर्शन कर सकेंगे।

11 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे पीएम मोदी

अयोध्या में PM मोदी का दौरा 3 घंटे का होगा। वह 11 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। वहां दर्शन-पूजन करेंगे। इसके बाद वह रामलला समेत राम दरबार के दर्शन कर आरती उतारेंगे। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12.30 के बीच 191 फीट ऊंचे शिखर पर पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे।

