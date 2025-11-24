Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम पर अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान: ‘शास्त्रों से कुछ नहीं हो रहा’, जानिए और क्या कहा

अयोध्या में राम मंदिर का विशेष धर्मध्वज जन्मभूमि पहुंच गया है। PM मोदी 25 नवंबर यानी कल 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार इसे फहराएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। आइये जानते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा?

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Nov 24, 2025

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती फोटो सोर्स 1008.Guru X अकाउंट

अयोध्या में राम मंदिर के लिए तैयार की गई विशेष धर्मध्वजा अब जन्मभूमि परिसर पहुंच गई है। 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह में PM मोदी पहली बार मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर यह ध्वज फहराएंगे। हालांकि कार्यक्रम में शंकराचार्यों को आमंत्रित नहीं किया गया है।

अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि शास्त्रों में कहीं ध्वजारोहण का उल्लेख नहीं मिलता। शिखर की पहले प्रतिष्ठा होती है। जो यहां नहीं की गई। इसलिए वे सिर्फ उन्हीं आयोजनों में शामिल होते हैं। जहां शास्त्रीय परंपराओं का पालन नजर आए। मनमानी परंपरा का वे समर्थन नहीं करते।

2 करोड़ से अधिक का योगदान देने वाले 100 दाताओं को आमंत्रित किया गया

समारोह में उन 100 दाताओं को बुलाया गया है। जिन्होंने मंदिर निर्माण में 2 करोड़ से अधिक का योगदान दिया है। लखनऊ, अयोध्या और आसपास के 25 ज़िलों के लोगों व किसानों को भी विशेष तौर पर शामिल किया गया है।
अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि परंपरा में ध्वज नीचे से ऊपर चढ़ाकर नहीं लगाया जाता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जगन्नाथ मंदिर में रोज ध्वज बदला जाता है। जहां व्यक्ति ध्वज लेकर ऊपर चढ़ता है। और वहीं से उसे फहराता है। द्वारका मंदिर में भी दिन में कई बार ध्वज बदलने की प्रथा है। उन्होंने दोहराया कि ध्वजा बदले जाने की प्रक्रिया तब होती है। जब पहले उसकी प्रतिष्ठा हो चुकी हो। लेकिन यहां शिखर की प्रतिष्ठा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सिर्फ ध्वजारोहण और मेहमानों के बुलाए जाने की बात कही जा रही है। इसलिए वे इसमें शामिल नहीं होंगे।
धर्मध्वजा को गुजरात के 6 कारीगरों ने 25 दिन में तैयार किया है। 11 फीट चौड़ा और 22 फीट लंबा यह त्रिस्तरीय ध्वज सूर्योदय की लालिमा जैसा चमकदार केसरिया है। इस पर सूर्यदेव, ॐ और कोविदार वृक्ष की आकृतियां उकेरी गई हैं।

रेशमी धागों से बनाया गया ध्वज, तेज हवाओं में भी ध्वज रहेगा सुरक्षित

ध्वज विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है। जिसमें तीन परतों का उपयोग हुआ है। शिखर की अधिक ऊंचाई के कारण नायलॉन की डोरी को भी मजबूत रखा गया है। ताकि उसे ऊपर खींचने में अतिरिक्त बल लगे।
ध्वज तैयार करने से पहले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चार महीने तक लगातार बैठकर धार्मिक, शास्त्रीय और तकनीकी पहलुओं पर विचार किया। ध्वज में उपयोग की गई हर सामग्री स्वदेशी है। और इसे पूरी तरह हाथ से बनाया गया है। किनारों पर गोल्डन फैब्रिक, अंदर अस्तर और ध्वजदंड पर घुमावदार चैंबर लगाया गया है। जिसमें बॉल बेयरिंग हैं। ताकि तेज हवाओं में भी ध्वज सुरक्षित रह सके। इसी दंड पर धर्मध्वजा स्थापित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 12:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम पर अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान: ‘शास्त्रों से कुछ नहीं हो रहा’, जानिए और क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या में सेना ने परखी सुरक्षा व्यवस्था, 20 मिनट तक आसमान पर मंडराता रहा सेना का हेलीकॉप्टर…अभेद्य हुई अयोध्या

Up news, ayodhya
अयोध्या

राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले होगा ट्रैफिक डायवर्जन; 16 जिलों पर सीधा असर! इन रास्तों पर नो एंट्री

traffic diversions will implemented before ayodhya ram temple flag hoisting ceremony know route map
अयोध्या

अयोध्या में बड़ा हादसा…SDM, तहसीलदार सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल, मची रही अफरा तफरी

Up news, ayodhya
अयोध्या

Ayodhya में पहली बार ऑटोमेटिक ध्वजारोहण, पीएम मोदी फहराएंगे ध्वजा; राम-सीता विवाह उत्सव से गूंजेगी नगरी

PM मोदी दबाएंगे बटन, 10 सेकेंड में फहराएगी ध्वजा; अयोध्या में भव्य तैयारियां (फोटो सोर्स : Information Department )
अयोध्या

अयोध्या में PM मोदी का भव्य आगमन 25 नवंबर को: 300 मीटर पैदल चलकर करेंगे द्वार प्रवेश; होगी हाई-सिक्योरिटी मूवमेंट

ayodhya pm modi visit november 25 security route ram temple flag hoisting
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.