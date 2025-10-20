अयोध्या दीपोत्सव ने रचा इतिहास, 26 लाख 17 हजार दीपों से जगमगाई रामनगरी, लेजर शो में झलके रामायण के प्रसंग

दीपोत्सव की शाम राम की पैड़ी पर आयोजित लेजर शो ने माहौल को दिव्य बना दिया। लेजर लाइट्स और ड्रोन शो के माध्यम से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया। लगभग 1100 ड्रोन से तैयार किए गए इस विशेष शो ने अयोध्या के आकाश को रौशन कर दिया। दर्शक "जय श्रीराम" के जयकारों से पूरी रामनगरी को गुंजायमान करते रहे। ड्रोन तकनीक से दीपों की काउंटिंग भी की गई, जिससे रिकॉर्ड का प्रमाणन सुनिश्चित हुआ।