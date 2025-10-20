Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या दीपोत्सव ने रचा इतिहास, 26 लाख 17 हजार दीपों से जगमगाई रामनगरी, लेजर शो में झलके रामायण के प्रसंग

Ayodhya Diwali 2025: अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक बन गया, जब रामनगरी 26 लाख 17 हजार दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। सरयू तट पर 2128 अर्चकों ने महाआरती की और राम की पैड़ी पर लेजर शो में रामायण के प्रसंग प्रदर्शित हुए। इस भव्य आयोजन ने अयोध्या का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया।

2 min read

अयोध्या

image

Mohd Danish

Oct 20, 2025

ayodhya diwali 2025 26 lakh diyas world record saryu aarti laser show

अयोध्या दीपोत्सव ने रचा इतिहास | Image Source - 'X' @uptourismgov

Illuminated by 26 lakh 17 thousand lamps in Ayodhya: अयोध्या में इस वर्ष का 9वां दीपोत्सव ऐतिहासिक बन गया, जब पूरी रामनगरी 26 लाख 17 हजार 215 दीपों की रोशनी से जगमगा उठी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में दीप जलाकर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या का नाम दर्ज हुआ।

पहला रिकॉर्ड- एक साथ 26 लाख से अधिक दीप जलाना, और दूसरा- सरयू तट पर 2128 अर्चकों द्वारा एक साथ महाआरती संपन्न करना। इस भव्य आयोजन को देखने देश-विदेश से श्रद्धालु पहुंचे।

राम की पैड़ी पर लेजर लाइट शो में झलकी रामायण की झलकियां

दीपोत्सव की शाम राम की पैड़ी पर आयोजित लेजर शो ने माहौल को दिव्य बना दिया। लेजर लाइट्स और ड्रोन शो के माध्यम से रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया। लगभग 1100 ड्रोन से तैयार किए गए इस विशेष शो ने अयोध्या के आकाश को रौशन कर दिया। दर्शक "जय श्रीराम" के जयकारों से पूरी रामनगरी को गुंजायमान करते रहे। ड्रोन तकनीक से दीपों की काउंटिंग भी की गई, जिससे रिकॉर्ड का प्रमाणन सुनिश्चित हुआ।

कविता और चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

दीपोत्सव के उपलक्ष्य में सूचना विभाग की ओर से कविता और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कविता प्रतियोगिता में हिमानी पांडेय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि चित्रकला में रोहन कुमार विजेता बने। दोनों को मंच पर सम्मानित किया गया। इस पहल ने न केवल उत्सव में सांस्कृतिक रंग भरा, बल्कि नई पीढ़ी को रामकथा की प्रेरणा से भी जोड़ा।

महिलाओं की अनोखी रामलीला बनी आकर्षण का केंद्र

दीपोत्सव के दौरान उत्तराखंड की रामलीला मंडली ने विशेष प्रस्तुति दी। इसकी खासियत यह रही कि इस रामलीला में सभी कलाकार महिलाएं थीं। सुगठित अभिनय, संगीत और संवाद प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं, श्रीलंका की रामलीला परंपरा से जुड़े मुखौटे को कोलंबो विश्वविद्यालय की हिंदी प्रोफेसर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया, जिससे भारत-श्रीलंका सांस्कृतिक संबंधों की झलक दिखाई दी।

स्थानीयों से लेकर विदेशियों तक ने महसूस की ‘भव्यता और दिव्यता’

अयोध्या निवासी आयुष द्विवेदी ने कहा कि यह पहला मौका है जब उन्होंने अपनी जन्मभूमि को इतना भव्य रूप में देखा। उन्होंने कहा, “सीएम योगी ने सच में अयोध्या की दिवाली को ऐतिहासिक बना दिया।”

वहीं दिल्ली से आए जनरल भारद्वाज और उनकी पत्नी चांद भार्गव ने कहा कि पहले कभी इतनी विशालता और तकनीकी सुंदरता वाला आयोजन नहीं देखा।

अमेरिका से आए स्मिथ दंपति ने भी "जय श्रीराम" के जयकारे लगाए और कहा कि अयोध्या का दीपोत्सव पूरी दुनिया के लिए आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diwali 2025

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 12:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या दीपोत्सव ने रचा इतिहास, 26 लाख 17 हजार दीपों से जगमगाई रामनगरी, लेजर शो में झलके रामायण के प्रसंग

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या में बोले संत – सीएम योगी ने विक्रमादित्य की परंपरा को किया पुनर्जीवित, फिर लौटा त्रेता युग

अयोध्या

अयोध्या दीपोत्सव 2025: सीएम योगी ने खींचा रथ, उतारी आरती, जय श्रीराम से गूंजा रामकथा पार्क

अयोध्या

अयोध्या में दीपोत्सव की अलौकिक छटा, सीएम योगी बोले-“जहां गोलियां चली थीं, वहां अब दीप जल रहे हैं”

Yogi aditynath
अयोध्या

केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नाराज? अयोध्या दौरा किया रद्द, क्या विज्ञापन में फोटो न छपना वजह या कुछ और…?

अयोध्या

Diwali 2025: टूट गया अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड; इस साल आंकड़ा पहुंचा 23 करोड़ के पार

record breaking for devotees visiting ayodhya number crosses 23 crore
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.