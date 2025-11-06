मोदी के ध्वजारोहण से पहले अयोध्या फुल हाईटेक, राम मंदिर की एआई सुरक्षा सिस्टम से 24 घंटे निगरानी

अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के पूर्ण स्वरूप में आने के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी तकनीक आधारित हो गई है। मंदिर परिसर में स्थापित नया एआई सर्विलांस सिस्टम लगातार आने-जाने वाले हर श्रद्धालु की गणना करता है। भीड़ की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक करता है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही यहां दर्शनार्थियों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। पिछले पांच दिनों में सात लाख से अधिक लोगों ने दर्शन किए हैं। इस आंकड़े की सटीकता का आधार यही आधुनिक निगरानी तंत्र है।