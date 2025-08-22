अयोध्या की रामलीला : भूमि पूजन से शुरू हुई तैयारियां, सितारों से सजेगा मंच

अयोध्या : मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भव्य रामलीला महोत्सव की साक्षी बनने जा रही है। इस वर्ष रामलीला का सातवां संस्करण आयोजित होगा, जिसकी शुरुआत गुरुवार को भूमि पूजन के साथ हुई।
अयोध्या के मेयर गिरिश त्रिपाठी ने विधिवत भूमि पूजन कर इस सांस्कृतिक उत्सव का श्रीगणेश किया। इस अवसर पर अयोध्या की रामलीला के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक और फाउंडर महासचिव शुभम मलिक ने मेयर का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी कार्यक्रम मेयर के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है।
उन्होंने कहा कि यह आयोजन धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है, जिसमें अयोध्या सहित पूरे देश के श्रद्धालु शामिल होते हैं। रामकथा पार्क में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इस रामलीला में बॉलीवुड और टीवी जगत के कई नामचीन कलाकार मंच पर उतरेंगे। राहुल भूचर प्रभु श्रीराम, अर्चना माता सीता, मनीष शर्मा रावण और राजेश पुरी हनुमान की भूमिका निभाएंगे। वहीं मनोज तिवारी बाली, रवि किशन केवट और बिंदू दारा सिंह भगवान शंकर के रूप में नजर आएंगे। इसके अलावा अवतार गिल राजा दशरथ और विनय सिंह कुंभकर्ण की भूमिका निभाएंगे।
आयोजन के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक ने कहा कि अयोध्या की रामलीला केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह नई पीढ़ी को रामायण के आदर्शों से जोड़ने का माध्यम भी है। रामलीला का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और अयोध्या की रामलीला के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा, जिससे देश-विदेश में बैठे लाखों श्रद्धालु इसे देख सकेंगे।
आयोजकों का दावा है कि यह आयोजन अयोध्या की परंपरा, भव्यता और आस्था का अद्वितीय संगम होगा। रामकथा की यह गाथा एक बार फिर अयोध्या की धरती से पूरी दुनिया तक पहुंचेगी।