अयोध्या की रामलीला : भूमि पूजन से शुरू हुई तैयारियां, सितारों से सजेगा मंच

उन्होंने कहा कि यह आयोजन धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है, जिसमें अयोध्या सहित पूरे देश के श्रद्धालु शामिल होते हैं। रामकथा पार्क में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इस रामलीला में बॉलीवुड और टीवी जगत के कई नामचीन कलाकार मंच पर उतरेंगे। राहुल भूचर प्रभु श्रीराम, अर्चना माता सीता, मनीष शर्मा रावण और राजेश पुरी हनुमान की भूमिका निभाएंगे। वहीं मनोज तिवारी बाली, रवि किशन केवट और बिंदू दारा सिंह भगवान शंकर के रूप में नजर आएंगे। इसके अलावा अवतार गिल राजा दशरथ और विनय सिंह कुंभकर्ण की भूमिका निभाएंगे।