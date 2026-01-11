नमाजी अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान की तलाश में आया था, राम मंदिर में नमाज पर पूर्व सांसद विनय कटियार का बड़ा बयान

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, विनय कटियार
अपने समय के फायर ब्रांड रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने रविवार को उस कश्मीरी पर बड़ा बयान दिया है जिसने राम मंदिर में नमाज अदा करने की कोशिश की और हिरासत में ले लिया गया। श्री कटियार ने बोला यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि मंदिर के अंदर प्रार्थना कर रहा हो, वह शायद अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान की तलाश में आया था। कटियार ने कहा कि पहले यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति ने मंदिर के अंदर प्रार्थना की थी या परिसर में कहीं और।
उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि व्यक्ति ने प्रार्थना कहां की, लेकिन अगर यह मंदिर के सामने या पीछे प्रार्थना कर रहा था, तो यह सही नहीं था। विनय कटियार ने यह भी कहा कि व्यक्ति वहां अन्य गतिविधियों में व्यस्त हो सकता था। अगर तलाशी के दौरान कुछ संदिग्ध पाया जाता है, तो यह गंभीर मामला है।
बीजेपी नेता ने मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस अधिकारियों को भी कटघरे में लिया। उन्होंने कहा कि इस घटना का होना ही गलत है, क्योंकि वहां सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। कटियार ने कहा, "अगर पुलिस ने कार्रवाई की है, तो यह अच्छा है, लेकिन वे राम जन्मभूमि परिसर में मौजूद हैं। वे क्या कर रहे थे? ऐसा नहीं होना चाहिए था।"
कटियार ने स्पष्ट किया कि यदि व्यक्ति ने मंदिर के अंदर नमाज अदा की, तभी इसे अपराध माना जाना चाहिए। उन्होंने यह संभावना भी जताई कि व्यक्ति अपने दादा, चाचा या अन्य पूर्वजों की कब्र ढूंढने आया हो। ऐसे मामलों में, उन्होंने कहा, यह कोई अपराध नहीं है, लेकिन व्यक्ति को बस कब्र का स्थान पूछ लेना चाहिए था।
कटियार ने कहा कि भारी सुरक्षा के बावजूद मंदिर परिसर में किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन अस्वीकार्य है। अगर किसी ने मंदिर के अंदर नमाज अदा की या मंदिर पर चढ़ने की कोशिश की, तो यह अपराध माना जाएगा। अन्यथा, यह केवल सामान्य जांच का विषय है। फिलहाल सुरक्षा बल इस घटना के बाद अलर्ट मोड में हैं।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग