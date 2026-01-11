नमाजी अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान की तलाश में आया था, राम मंदिर में नमाज पर पूर्व सांसद विनय कटियार का बड़ा बयान

अपने समय के फायर ब्रांड रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने रविवार को उस कश्मीरी पर बड़ा बयान दिया है जिसने राम मंदिर में नमाज अदा करने की कोशिश की और हिरासत में ले लिया गया। श्री कटियार ने बोला यह व्यक्ति जरूरी नहीं कि मंदिर के अंदर प्रार्थना कर रहा हो, वह शायद अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान की तलाश में आया था। कटियार ने कहा कि पहले यह देखना जरूरी है कि व्यक्ति ने मंदिर के अंदर प्रार्थना की थी या परिसर में कहीं और।