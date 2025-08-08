स्वतंत्रता दिवस के पहले अयोध्या में दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल, कानून व्यवस्था होगी मजबूत

अयोध्या जिले में शुक्रवार को दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने 18 दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करने का निर्देश दिया है। फिलहाल जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ऐसे कदम बार बार उठाए जाएंगे।
ट्रांसफर सूची के मुताबिक नगर कोतवाली के अलीगढ़ चौकी प्रभारी विकास गुप्ता को फतेहगंज चौकी प्रभारी, थाना कोतवाली नगर बनाया गया है, जबकि राणा दिग्विजय सिंह को कोतवाली नगर से अलीगढ़ चौकी भेजा गया है। सत्यम अग्रवाल को कोतवाली बीकापुर से हवाई पट्टी चौकी प्रभारी, युवराज सिंह को थाना रौनाही से किला चौकी प्रभारी, और खुशहाल प्रसाद को कोतवाली बीकापुर से कंधईकला चौकी प्रभारी, थाना खंडासा बनाया गया है।
देवगांव चौकी प्रभारी चित्रेश प्रताप सिंह को पूराबाजार से महराजगंज चौकी प्रभारी, मनोज त्रिपाठी को थाना पटरंगा से खंडासा चौकी प्रभारी, और मनीष सोनी को महिला रिपोर्टिंग चौकी रुदौली की जिम्मेदारी मिली है। हवाई पट्टी चौकी प्रभारी अजय कुमार द्विवेदी को कोतवाली अयोध्या, विकास कुमार को किला चौकी से पटरंगा थाना, श्याम सिंह को कंधईकला चौकी से कोतवाली बीकापुर, अमर प्रताप सिंह को नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय चौकी से रुदौली थाना, और वीरेंद्र कुमार पाल को हैरिंग्टनगंज चौकी से कोतवाली बीकापुर भेजा गया है।
पुलिस लाइन के हरिशंकर राय को नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी, अशोक कुमार पाठक को थाना बाबा बाजार से देवगांव कुमारगंज, आशीष सिंह को चिलबिली चौकी से हैरिंग्टनगंज चौकी प्रभारी और यदुनाथ सिंह को थाना रुदौली से पूराबाजार चौकी प्रभारी बनाया गया है।