स्वतंत्रता दिवस के पहले अयोध्या में दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल, कानून व्यवस्था होगी मजबूत

देवगांव चौकी प्रभारी चित्रेश प्रताप सिंह को पूराबाजार से महराजगंज चौकी प्रभारी, मनोज त्रिपाठी को थाना पटरंगा से खंडासा चौकी प्रभारी, और मनीष सोनी को महिला रिपोर्टिंग चौकी रुदौली की जिम्मेदारी मिली है। हवाई पट्टी चौकी प्रभारी अजय कुमार द्विवेदी को कोतवाली अयोध्या, विकास कुमार को किला चौकी से पटरंगा थाना, श्याम सिंह को कंधईकला चौकी से कोतवाली बीकापुर, अमर प्रताप सिंह को नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय चौकी से रुदौली थाना, और वीरेंद्र कुमार पाल को हैरिंग्टनगंज चौकी से कोतवाली बीकापुर भेजा गया है।