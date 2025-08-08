8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अयोध्या

स्वतंत्रता दिवस के पहले अयोध्या में दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल, कानून व्यवस्था होगी मजबूत

अयोध्या जिले में क्राइम कंट्रोल के लिए SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने त्योहारों के मौसम और स्वतंत्रता दिवस सकुशल संपन्न कराने के लिए विभाग में बड़ा फेरबदल किया है।

अयोध्या

anoop shukla

Aug 08, 2025

Up news, ayodhya
फोटो सोर्स: पत्रिका, अयोध्या जिले में दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में फेरबदल

अयोध्या जिले में शुक्रवार को दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया गया है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने 18 दरोगाओं को तत्काल प्रभाव से ज्वाइन करने का निर्देश दिया है। फिलहाल जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ऐसे कदम बार बार उठाए जाएंगे।

अयोध्या जिले में इन 18 दरोगाओं का किया गया फेरबदल

ट्रांसफर सूची के मुताबिक नगर कोतवाली के अलीगढ़ चौकी प्रभारी विकास गुप्ता को फतेहगंज चौकी प्रभारी, थाना कोतवाली नगर बनाया गया है, जबकि राणा दिग्विजय सिंह को कोतवाली नगर से अलीगढ़ चौकी भेजा गया है। सत्यम अग्रवाल को कोतवाली बीकापुर से हवाई पट्टी चौकी प्रभारी, युवराज सिंह को थाना रौनाही से किला चौकी प्रभारी, और खुशहाल प्रसाद को कोतवाली बीकापुर से कंधईकला चौकी प्रभारी, थाना खंडासा बनाया गया है।

ये भी पढ़ें

Barabanki Tragedy: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा शोक, मृतकों के परिजनों को ₹5 लाख सहायता का ऐलान
लखनऊ
Barabanki heavy rain bus accident (Photo source: Patrika)

देवगांव चौकी प्रभारी चित्रेश प्रताप सिंह को पूराबाजार से महराजगंज चौकी प्रभारी, मनोज त्रिपाठी को थाना पटरंगा से खंडासा चौकी प्रभारी, और मनीष सोनी को महिला रिपोर्टिंग चौकी रुदौली की जिम्मेदारी मिली है। हवाई पट्टी चौकी प्रभारी अजय कुमार द्विवेदी को कोतवाली अयोध्या, विकास कुमार को किला चौकी से पटरंगा थाना, श्याम सिंह को कंधईकला चौकी से कोतवाली बीकापुर, अमर प्रताप सिंह को नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय चौकी से रुदौली थाना, और वीरेंद्र कुमार पाल को हैरिंग्टनगंज चौकी से कोतवाली बीकापुर भेजा गया है।

पुलिस लाइन के हरिशंकर राय को नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी, अशोक कुमार पाठक को थाना बाबा बाजार से देवगांव कुमारगंज, आशीष सिंह को चिलबिली चौकी से हैरिंग्टनगंज चौकी प्रभारी और यदुनाथ सिंह को थाना रुदौली से पूराबाजार चौकी प्रभारी बनाया गया है।

ये भी पढ़ें

बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा: तेज बारिश में रोडवेज बस पर गिरा पेड़, 5 की मौत, कई घायल
बाराबंकी
रोडवेज बस दुर्घटना, गूलर का पेड़ गिरा फोटो सोर्स : Social Media

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 03:53 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / स्वतंत्रता दिवस के पहले अयोध्या में दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल, कानून व्यवस्था होगी मजबूत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.