बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा: तेज बारिश में रोडवेज बस पर गिरा पेड़, 6 की मौत, कई घायल

यह हादसा जैदपुर थाना क्षेत्र के हरख चौराहे के पास सुबह करीब 8 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस अपनी सामान्य रफ्तार से जा रही थी, तभी तेज हवाओं और बारिश के बीच सड़क किनारे खड़ा पुराना गूलर का पेड़ अचानक जड़ों से उखड़कर बस पर आ गिरा। पेड़ का वजन इतना था कि बस की छत और खिड़कियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, और कुछ यात्री अंदर ही फंस गए। पेड़ गिरते ही बस में सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस व बचाव दल को सूचना दी।