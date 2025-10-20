सीएम योगी ने अयोध्या में मनाया दिवाली का जश्न, मलिन बस्ती में में बांटी मिठाईयां, बच्चों को गोद में लेकर दी चॉकलेट

CM योगी आदित्यनाथ ने श्रीरामलला के किए दर्शन। फोटो सोर्स-IANS
योगी ने कहा कि त्योहार का मूल उद्देश्य उजाला फैलाना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां तक रोशनी नहीं पहुंची है, वहां एक दीप जलाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। सीएम ने जोर देकर कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों तक दिवाली की मिठाई और खुशियां पहुँचाने से पर्व का उत्साह और उमंग बढ़ता है और यह विकसित भारत के निर्माण में योगदान देगा।
अयोध्या की मलिन बस्ती में सीएम योगी करीब एक घंटे तक रुके। उन्होंने वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलकर हाल-चाल पूछा, हर घर गए और परिवारों को दिवाली गिफ्ट वितरित किए। बच्चों को गोद में लेकर चॉकलेट दी और महिलाओं के साथ स्नेहपूर्वक संवाद किया।
सीएम ने बस्ती की साफ-सफाई की तारीफ करते हुए कहा, “आपका मुहल्ला स्वच्छ है। स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन और उज्जवल समाज की पहचान है।” उन्होंने दिवाली पर लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी और कहा कि हर घर में दीप जलाना चाहिए, जो अयोध्या की पवित्रता का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वो दीपावली के अवसर पर अपने घर पर दीप जरूर प्रज्जवलित करें। इसके माध्यम से आपके घरों में मां लक्ष्मी का आगमन होगा। उन्होंने त्योहार को बहुत सावधानी से मनाने को कहा ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग