सीएम योगी ने अयोध्या में मनाया दिवाली का जश्न, मलिन बस्ती में में बांटी मिठाईयां, बच्चों को गोद में लेकर दी चॉकलेट

योगी ने कहा कि त्योहार का मूल उद्देश्य उजाला फैलाना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां तक रोशनी नहीं पहुंची है, वहां एक दीप जलाने का प्रयास सभी को करना चाहिए। सीएम ने जोर देकर कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों तक दिवाली की मिठाई और खुशियां पहुँचाने से पर्व का उत्साह और उमंग बढ़ता है और यह विकसित भारत के निर्माण में योगदान देगा।