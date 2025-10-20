दिवाली 2025: CM योगी आदित्यनाथ ने श्रीरामलला के किए दर्शन; अयोध्या में इस बार बने 2 नए रिकॉर्ड

CM योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास से भी मुलाकात की। CM योगी के आगमन पर मंदिर परिसर “जय श्रीराम” के उद्घोष से गूंज उठा। संतों और पुजारियों ने पारंपरिक विधि से CM योगी का स्वागत किया। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद वह सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही उनकी आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा की।