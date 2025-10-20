Patrika LogoSwitch to English

अयोध्या

दिवाली 2025: CM योगी आदित्यनाथ ने श्रीरामलला के किए दर्शन; अयोध्या में इस बार बने 2 नए रिकॉर्ड

Diwali 2025: श्रीरामलला के दरबार में CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भगवान राम की आरती उतारकर सुख-समृद्धि की कामना की।

less than 1 minute read

अयोध्या

image

Harshul Mehra

Oct 20, 2025

diwali 2025 cm yogi adityanath visits shri ram lalla temple

CM योगी आदित्यनाथ ने श्रीरामलला के किए दर्शन। फोटो सोर्स-IANS

Diwali 2025: भव्य दीपोत्सव संपन्न होने और नया विश्व कीर्तिमान स्थापित होने के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह संकट मोचन हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हुए श्रीराम भक्त हनुमान से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की महंत प्रेमदास से मुलाकात

CM योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास से भी मुलाकात की। CM योगी के आगमन पर मंदिर परिसर “जय श्रीराम” के उद्घोष से गूंज उठा। संतों और पुजारियों ने पारंपरिक विधि से CM योगी का स्वागत किया। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद वह सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही उनकी आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए राम दरबार के दर्शन

CM योगी ने राम दरबार में भी दर्शन-पूजन कर प्रदेश की उन्नति और जनकल्याण की प्रार्थना की। अयोध्या प्रवास के दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।

दिवाली पर बने दो नए रिकॉर्ड

बता दें कि योगी सरकार के नौवें दीपोत्सव में अयोध्या ने फिर से दो नए रिकॉर्ड बनाए। दीपोत्सव 2025 में 26,17,215 (26 लाख, 17 हजार 215) दीप प्रज्ज्वलित किए गए। वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां एक साथ 2128 वेदाचार्यों, अर्चकों व साधकों ने सरयू मैया की आरती की।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर में 30 फीट नीचे मिला तहखाना; 2 लकड़ी के संदूक भी मिले; सोने-चांदी की छड़ी के साथ खजाने में और क्या?
मथुरा
banke bihari temple tosh khana opened found including gold and silver

Published on:

20 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / दिवाली 2025: CM योगी आदित्यनाथ ने श्रीरामलला के किए दर्शन; अयोध्या में इस बार बने 2 नए रिकॉर्ड
Published on: 20 Oct 2025 11:59 am

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अयोध्या में विदेशी मेहमानों ने लगाए ‘जय श्रीराम’ के नारे; पर्यटक हुए भक्ति और लोगों के प्यार से इम्प्रेस

foreign visitors chanted jai shri ram in ayodhya
अयोध्या

राम की नगरी में रोशनी का महाकुंभ: योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में की आरती, फिर जगमगाई अयोध्या

CM Yogi, deepotsav, ram mandir
अयोध्या

अयोध्या दीपोत्सव ने रचा इतिहास, 26 लाख 17 हजार दीपों से जगमगाई रामनगरी, लेजर शो में झलके रामायण के प्रसंग

ayodhya diwali 2025 26 lakh diyas world record saryu aarti laser show
अयोध्या

अयोध्या में बोले संत – सीएम योगी ने विक्रमादित्य की परंपरा को किया पुनर्जीवित, फिर लौटा त्रेता युग

अयोध्या

अयोध्या दीपोत्सव 2025: सीएम योगी ने खींचा रथ, उतारी आरती, जय श्रीराम से गूंजा रामकथा पार्क

अयोध्या
