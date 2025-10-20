दिवाली 2025: CM योगी आदित्यनाथ ने श्रीरामलला के किए दर्शन; अयोध्या में इस बार बने 2 नए रिकॉर्ड

CM योगी आदित्यनाथ ने श्रीरामलला के किए दर्शन। फोटो सोर्स-IANS
Diwali 2025: भव्य दीपोत्सव संपन्न होने और नया विश्व कीर्तिमान स्थापित होने के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह संकट मोचन हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हुए श्रीराम भक्त हनुमान से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।
CM योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के गद्दीनशीन महंत प्रेमदास से भी मुलाकात की। CM योगी के आगमन पर मंदिर परिसर “जय श्रीराम” के उद्घोष से गूंज उठा। संतों और पुजारियों ने पारंपरिक विधि से CM योगी का स्वागत किया। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद वह सीधे श्रीराम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु श्रीरामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। साथ ही उनकी आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा की।
CM योगी ने राम दरबार में भी दर्शन-पूजन कर प्रदेश की उन्नति और जनकल्याण की प्रार्थना की। अयोध्या प्रवास के दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं।
बता दें कि योगी सरकार के नौवें दीपोत्सव में अयोध्या ने फिर से दो नए रिकॉर्ड बनाए। दीपोत्सव 2025 में 26,17,215 (26 लाख, 17 हजार 215) दीप प्रज्ज्वलित किए गए। वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां एक साथ 2128 वेदाचार्यों, अर्चकों व साधकों ने सरयू मैया की आरती की।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग