पंचकोसी परिक्रमा में बस लें राम का नाम, सांसारिक बातों से रहें दूर – आस्था से मिलेगा राम के स्वरूप का आशीर्वाद

देवोत्थानी एकादशी के शुभ अवसर पर अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ शनिवार तड़के हुआ। अयोध्या की परिधि में करीब 15 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी न केवल अयोध्या, बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाखों श्रद्धालु रामधाम पहुंचे हैं। परिक्रमा मार्ग पर जगह-जगह भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। जहां साधु-संत और श्रद्धालु एक साथ राम नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।