पंचकोसी परिक्रमा में बस लें राम का नाम, सांसारिक बातों से रहें दूर – आस्था से मिलेगा राम के स्वरूप का आशीर्वाद

पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर तैनात पुलिस फोटो सोर्स पुलिस ट्विटर अकाउंट
अयोध्या धाम में देवोत्थानी एकादशी के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। पंचकोसी परिक्रमा आज तड़के 4 बजकर 4 मिनट पर आरंभ हुई। जो रविवार सुबह 2 बजकर 57 मिनट तक चलेगी। करीब 15 किलोमीटर की इस आस्था यात्रा में 4 से 5 लाख श्रद्धालु “जय श्रीराम” के उद्घोष के साथ शामिल हैं। लगातार बारिश के बावजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है।
देवोत्थानी एकादशी के शुभ अवसर पर अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ शनिवार तड़के हुआ। अयोध्या की परिधि में करीब 15 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी न केवल अयोध्या, बल्कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाखों श्रद्धालु रामधाम पहुंचे हैं। परिक्रमा मार्ग पर जगह-जगह भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। जहां साधु-संत और श्रद्धालु एक साथ राम नाम का जाप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
हालांकि मोंथा चक्रवात के कारण बीते दो दिनों से हो रही लगातार बारिश ने प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। फिर भी भक्तों की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। 14 कोसी परिक्रमा में जहां लगभग 10 लाख लोगों ने भाग लिया था। वहीं पंचकोसी परिक्रमा में भी भक्तों का उत्साह उसी स्तर का दिखाई दे रहा है।
सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कमिश्नर राजेश कुमार, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और एसएसपी गौरव ग्रोवर ने परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए हैं।
आचार्य डॉ. मिथिलेश नंदिनी शरण के अनुसार, देवोत्थानी एकादशी पर सरयू स्नान और पंचकोसी परिक्रमा से व्यक्ति को रामस्वरूप की प्राप्ति होती है। उनका कहना है कि अयोध्या का हर कण कल्याणकारी है और सच्चे भाव से की गई परिक्रमा भक्त के जीवन में धर्म और मोक्ष का फल प्रदान करती है।
