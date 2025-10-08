अयोध्या में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दो दिन प्रवास,रामलला दर्शन के बाद करेंगी बड़ा लोकार्पण!

केंद्रीय वित्त मंत्री दोपहर करीब 2:50 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या पहुंचेंगी। जहां से वे सीधे होटल रेडिसन जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे राम कथा पार्क हेलीपैड पर पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी एवं रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद दोनों नेता बृहस्पति कुंड में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। जहां दक्षिण भारत के तीन महान संत-संगीतकारों त्यागराज स्वामिगल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा।