भोजन के बाद निकला झाग, रावत मंदिर के महंत की रहस्यमयी मौत, 8 करोड़ की जमीन डील से जुड़ा है क्या राज़?

राम मिलन दास (48) मूल रूप से कुशीनगर जिले के बड़हरवा गांव के निवासी थे। वे पिछले 15 वर्षों से रावत मंदिर के महंत के रूप में सेवारत थे। उनके गुरु राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और खुद राम मिलन दास की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गहरी निकटता मानी जाती थी। सीएम योगी कई बार रावत मंदिर जाकर उनसे मिल चुके थे। शिष्यों के मुताबिक, शनिवार शाम करीब सात बजे सेविका शकुंतला ने उन्हें भोजन कराया था। कुछ देर बाद शकुंतला शोर मचाते हुए बाहर निकली। तब तक महंतजी के मुंह से झाग निकल रहा था। शिष्य उन्हें आनन-फानन में श्रीराम अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन उनकी सांसें तब तक थम चुकी थीं।