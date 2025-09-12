विदेशी नेताओं में बढ़ी अयोध्या की आस्था! मॉरीशस पीएम रामगुलाम ने रामलला के किए दर्शन-पूजन

भूटान के पीएम ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया है। वहीं, शुक्रवार को नवीन चंद्र दूसरे विदेशी पीएम बने, जिन्होंने अयोध्या आकर रामलला की पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने रामलला पूजन के बाद मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन किया। राम जन्मभूमि परिसर स्थित जटायु व अंगद टीले पर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। रामजन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र करीब 45 मिनट तक राम मंदिर में रहे। इसके बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। अयोध्या एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उन्हें विदा किया।