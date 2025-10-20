अयोध्या में विदेशी मेहमानों ने लगाए ‘जय श्रीराम’ के नारे; पर्यटक हुए भक्ति और लोगों के प्यार से इम्प्रेस

राम की पैड़ी, सरयू घाट पर दीपों की झिलमिलाहट, पुष्पवर्षा और ‘जय श्रीराम’ के नारों के बीच विदेशी मेहमान भी खुद को रोक नहीं सके। इस दौरान उन्होंने भी जमकर जय श्रीराम के कहा। रूस, पोलैंड, यूक्रेन और श्रीलंका समेत कई देशों से पहुंचे श्रद्धालु दीपोत्सव देख अभिभूत हो गए।