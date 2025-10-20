अयोध्या में विदेशी मेहमानों ने लगाए ‘जय श्रीराम’ के नारे; पर्यटक हुए भक्ति और लोगों के प्यार से इम्प्रेस

अयोध्या में विदेशी मेहमानों ने लगाए 'जय श्रीराम' के नारे। फोटो सोर्स-IANS
Ayodhya Diwali 2025: दीपों की रोशनी से नहाई अयोध्या की भव्यता ने देशवासियों का हृदय मोह लिया। साथ ही विदेशों से आए मेहमान भी इस दृश्य को देख अभिभूत हो गए। दीपोत्सव 2025 में बड़ी संख्या में विदेशी अतिथि अपने परिवारों और मित्रों के साथ अयोध्या पहुंचे।
राम की पैड़ी, सरयू घाट पर दीपों की झिलमिलाहट, पुष्पवर्षा और ‘जय श्रीराम’ के नारों के बीच विदेशी मेहमान भी खुद को रोक नहीं सके। इस दौरान उन्होंने भी जमकर जय श्रीराम के कहा। रूस, पोलैंड, यूक्रेन और श्रीलंका समेत कई देशों से पहुंचे श्रद्धालु दीपोत्सव देख अभिभूत हो गए।
अयोध्या में उमड़े श्रद्धालुओं के जनसैलाब को देखकर विदेशी मेहमान काफी खुश नजर आए। इस दौरान वह दीपों की रेखाओं के बीच अपने साथियों के साथ फोटो लेते और सेल्फी खींचते नजर आए। राम की पैड़ी, धर्मपथ और सरयू घाट के दिव्य नजारे ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
पोलैंड से आई सिवोना ने कहा कि अपने दोस्तों के साथ वह पहली बार अयोध्या आई हैं। उन्होंने कहा कि यहां के लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। लोग बहुत खुशमिजाज और फ्रैंडली हैं।
यूक्रेन से आई नतालिया ने कहा कि लोग बेहद मिलनसार हैं। उन्होंने कहा,''अयोध्या को देखकर मुझे बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। यह स्थान शांति और सकारात्मकता से भरा है।''
पोलैंड से आई एक अन्य अतिथि ने कहा, "मैं यहां पहली बार आई हूं। अयोध्या आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहां की भक्ति और लोगों के प्यार से बहुत इम्प्रेस हूं।" इस दौरान उन्होंने जय श्रीराम का उदघोष भी किया।
