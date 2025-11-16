अयोध्या- गोरखपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, एक की मौत, चार की हालत नाजुक

रविवार की सुबह लगभग 6 बजे अयोध्या-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। खलीलाबाद से बछरावां की ओर जा रही एक पिकअप वाहन लखौरी ओवरब्रिज के ऊपर अचानक बंद हो गई। वाहन के सवार लोग किसी दूसरी गाड़ी को रोककर सहायता लेने के उद्देश्य से सड़क किनारे खड़े थे। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर सीधे पिकअप में जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप आगे खड़ी डीसीएम से जा भिड़ी और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। भयावह टक्कर में एक अज्ञात व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को की सूचना दी। हादसे की जानकारी मिलते ही NHAI की टीम और रौनाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और आपदा प्रबंधन कर्मियों ने मिलकर घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें तुरंत जिला अस्पताल भेजा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उनका उपचार जारी है। घटना के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर लंबा जाम लग गया।