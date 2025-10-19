केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नाराज? अयोध्या दौरा किया रद्द, क्या विज्ञापन में फोटो न छपना वजह या कुछ और…?

प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को समाचार पत्रों में छपे पूरे पेज के विज्ञापन ने सुर्खियां बटोरीं, लेकिन गलत वजहों से। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें प्रमुखता से थीं, साथ ही अयोध्या के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही (कृषि) और पर्यटन-संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के नाम भी हैं। लेकिन, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का जिक्र तक नहीं। सूचना विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 'कार्यक्रम-केंद्रित' था, सूर्य प्रताप शाही प्रभारी का होने के नाते और जयवीर सिंह नोडल विभाग (संस्कृति) के मुखिया होने के कारण उनका नाम विज्ञापन में रखा गया।