दिवाली पर यहां जलता है सिर्फ 1 दिया; पूरे गांव में सिर्फ अंधेरा; आखिर क्यों क्षत्रिय परिवार ऐसा करता है?

दिवाली की रात इन गांवों में घर अंधेरे में रहते हैं। इस दिन कोई लाइट, तेल का दीया नहीं जलाया जाता। हालांकि, पूजा-पाठ जरूर होती है। कुछ लोग सिर्फ 1 दीया जलाकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। कुछ देर बाद उस दीये को बुझा दिया जाता है और परिवार के लोग चुपचाप दिन गुजारते हैं। यह परंपरा इन गांवों में सदियों से चली आ रही है।