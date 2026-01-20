कुमार विश्वास प्रयागराज की घटना पर बोले- प्रशासन संतों की गरिमा का ध्यान रखे, राजनाथ सिंह की तारीफ

फोटो सोर्स- 'X' गोरखनाथ बाबा
Kumar Vishwas in Ayodhya अयोध्या में कुमार विश्वास ने प्रयागराज की घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से अनुरोध है कि वह संतों की गरिमा का ध्यान रखें। राहुल गांधी की अयोध्या यात्रा पर उन्होंने कहा कि भगवान कब किसको अपने द्वारा बुला ले, यह उन्हीं का फैसला है। यहां पर सभी का स्वागत है। कुमार विश्वास ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे कुमार विश्वास ने राजनाथ सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वह अटल बिहारी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के कुलपति हैं। कम बोलते हैं, इशारों में बोलते हैं, लेकिन सार्थक। उन्हें अटल जी की विरासत का प्रतिनिधित्व मिला है। कुमार विश्वास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को पागल पड़ोसी बताया था।
कुमार विश्वास ने कहा कि पड़ोस में हमारा एक ऐसा पुराना परिचित है जो हमारे ही भूखंड को लेकर बैठा है जिसके हाथ कुछ ऐसी शक्ति लग गई है जिससे हम सभी दुखी और चिंतित हैं। सचेत और सावधान रहना है। भारत किसी भी मूर्ख की मूर्खता को समुचित रूप से दंडित करने में सक्षम है।
23 जनवरी को राहुल गांधी अयोध्या आ रहे हैं के सवाल पर कुमार विश्वास ने कहा कि हमें पार्टी से विरोध करना चाहिए राम से नहीं। राम का विरोध करके संसार में किसी का भला नहीं हुआ। भगवान सबको सद्बुद्धि देंगे। वही तय करते हैं कि उनके दरबार में कौन पहुंचे और किसको आशीर्वाद देना है। पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को शुभकामनाएं दी जो भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं।
कुमार विश्वास ने कहा कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि लोगों ने जो 500-600 वर्षों में नहीं देखा, वह हमने 55 वर्ष की उम्र में देख लिया है। दरअसल, कुमार विश्वास बसंत पंचमी के दिन 56वें वर्ष में प्रवेश करेंगे। इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा कि पहली बार 17-18 वर्ष की उम्र में उन्होंने दर्शन किया था।
उन्होंने कहा कि हमने शासकों की हनक देखी, संतों का अपमान देखा, कार सेवकों के आंसू, सरयू का लाल जल देखा। भगवान की भव्य प्राण प्रतिष्ठा भी देखी है। भगवान शंकर के काम कामदेव को भस्म करने का प्रसंग भी सुनाया। बोले, "जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था, तो उन्होंने रति से कहा था कि तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में पैदा होगा।"
इसके साथ ही कुमार विश्वास ने राम कथा के आदि शंकराचार्य जी से प्रार्थना की कि आपने एक देवता के तो भव्य दर्शन करा दिए, दूसरे देवता के भी यथाशीघ्र भव्य दर्शन करा दें। उनका इशारा मथुरा की तरफ था। इस मौके पर भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने कुमार विश्वास के पैर धोए, माथे पर तिलक लगाया और फूलों की बारिश की।
