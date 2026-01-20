कुमार विश्वास प्रयागराज की घटना पर बोले- प्रशासन संतों की गरिमा का ध्यान रखे, राजनाथ सिंह की तारीफ

23 जनवरी को राहुल गांधी अयोध्या आ रहे हैं के सवाल पर कुमार विश्वास ने कहा कि हमें पार्टी से विरोध करना चाहिए राम से नहीं। राम का विरोध करके संसार में किसी का भला नहीं हुआ। भगवान सबको सद्बुद्धि देंगे। वही तय करते हैं कि उनके दरबार में कौन पहुंचे और किसको आशीर्वाद देना है। पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को शुभकामनाएं दी जो भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं।