15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या में मकर संक्रांति का उत्साह, 5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, रामलला को लगाया गया विशेष भोग, अर्पित की गई पतंग

मकर संक्रांति पर अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ा। सरयू घाटों पर भोर से स्नान-दान जारी है। राम मंदिर में विशेष पूजा हो रही है। करीब पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Jan 15, 2026

सरयू स्नान करते श्रद्धालु फोटो सोर्स पत्रिका

सरयू स्नान करते श्रद्धालु फोटो सोर्स पत्रिका

मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। भोर से ही सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। प्रशासन के अनुसार आज करीब पांच लाख श्रद्धालुओं के राम नगरी पहुंचने की संभावना है।

मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अयोध्या पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। तड़के सुबह चार बजे से ही सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान-दान का क्रम शुरू हो गया। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं दिखा। बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश पर किया गया। स्नान और दान विशेष फलदायी होता है। इसी विश्वास के साथ लोग सरयू तट पर पहुंचे।

5 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना

मंदिर प्रशासन के अनुमान के मुताबिक आज सरयू स्नान के लिए करीब पांच लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या के साथ-साथ अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोंडा और बस्ती जैसे आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम नगरी आए हैं। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान कर पुण्य अर्जित किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नयाघाट पर मेला कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं खोया-पाया केंद्र भी स्थापित किया गया है। ताकि किसी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत मदद मिल सके। यह व्यवस्था पूरे माघ मेले तक जारी रहेगी।

रामलला को विशेष भोग अर्पित की गई पतंग

राम मंदिर में भी मकर संक्रांति को लेकर विशेष आयोजन किए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला का विधिवत पूजन-अर्चन हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने रामलला को पतंग भेंट कर पर्व की परंपरा निभाई और विशेष भोग अर्पित किया गया। जय श्रीराम के नारों से मंदिर परिसर गूंज उठा।

अयोध्या में भक्ति और श्रद्धा का उल्लास

स्नान और दान के बाद श्रद्धालु रामलला और हनुमंतलला के दर्शन के लिए मंदिरों की ओर रवाना हुए। लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर आस्था और उल्लास साफ झलक रहा था। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर अयोध्या में भक्ति, श्रद्धा और व्यवस्था का संतुलित संगम देखने को मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 10:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या में मकर संक्रांति का उत्साह, 5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, रामलला को लगाया गया विशेष भोग, अर्पित की गई पतंग

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बृजभूषण सिंह के कार्यक्रम में जाने वाले सिंगर संजय यदुवंशी की अखिलेश यादव से मुलाकात; 17 जनवरी को…

sanjay yaduvanshi who attended brijbhushan sharan singh concert met akhilesh yadav
अयोध्या

नमाजी अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान की तलाश में आया था, राम मंदिर में नमाज पर पूर्व सांसद विनय कटियार का बड़ा बयान

Up news, ayodhya
अयोध्या

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में घुसे 3 कश्मीरी… नमाज पढ़ने की कोशिश, सुरक्षाबलों ने दबोचा

अयोध्या

राम जन्मभूमि आंदोलन के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार का बड़ा संकेत, 2027 में अयोध्या से ठोकेंगे ताल

राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरे की वापसी से अयोध्या की सियासत में हलचल तेज (फोटो सोर्स : X)
अयोध्या

जगत गुरु परमहंस बोले – जेएनयू का नाम बदलकर ‘आजाद भगत सिंह विश्वविद्यालय’ करना चाहिए

अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.