अयोध्या में मकर संक्रांति का उत्साह, 5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, रामलला को लगाया गया विशेष भोग, अर्पित की गई पतंग

सरयू स्नान करते श्रद्धालु फोटो सोर्स पत्रिका
मकर संक्रांति के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धा और भक्ति का अनूठा दृश्य देखने को मिल रहा है। भोर से ही सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। प्रशासन के अनुसार आज करीब पांच लाख श्रद्धालुओं के राम नगरी पहुंचने की संभावना है।
मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अयोध्या पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगी नजर आ रही है। तड़के सुबह चार बजे से ही सरयू नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान-दान का क्रम शुरू हो गया। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं दिखा। बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। मान्यता है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश पर किया गया। स्नान और दान विशेष फलदायी होता है। इसी विश्वास के साथ लोग सरयू तट पर पहुंचे।
मंदिर प्रशासन के अनुमान के मुताबिक आज सरयू स्नान के लिए करीब पांच लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या के साथ-साथ अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोंडा और बस्ती जैसे आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम नगरी आए हैं। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान कर पुण्य अर्जित किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नयाघाट पर मेला कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं खोया-पाया केंद्र भी स्थापित किया गया है। ताकि किसी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत मदद मिल सके। यह व्यवस्था पूरे माघ मेले तक जारी रहेगी।
राम मंदिर में भी मकर संक्रांति को लेकर विशेष आयोजन किए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रामलला का विधिवत पूजन-अर्चन हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने रामलला को पतंग भेंट कर पर्व की परंपरा निभाई और विशेष भोग अर्पित किया गया। जय श्रीराम के नारों से मंदिर परिसर गूंज उठा।
स्नान और दान के बाद श्रद्धालु रामलला और हनुमंतलला के दर्शन के लिए मंदिरों की ओर रवाना हुए। लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर आस्था और उल्लास साफ झलक रहा था। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर अयोध्या में भक्ति, श्रद्धा और व्यवस्था का संतुलित संगम देखने को मिल रहा है।
