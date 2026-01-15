अयोध्या में मकर संक्रांति का उत्साह, 5 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, रामलला को लगाया गया विशेष भोग, अर्पित की गई पतंग

मंदिर प्रशासन के अनुमान के मुताबिक आज सरयू स्नान के लिए करीब पांच लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंच सकते हैं। अयोध्या के साथ-साथ अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोंडा और बस्ती जैसे आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम नगरी आए हैं। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान कर पुण्य अर्जित किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नयाघाट पर मेला कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है। वहीं खोया-पाया केंद्र भी स्थापित किया गया है। ताकि किसी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत मदद मिल सके। यह व्यवस्था पूरे माघ मेले तक जारी रहेगी।