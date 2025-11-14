अयोध्या-चित्रकूट वंदे भारत पर रेलवे की बड़ी तैयारी, जनवरी से दौड़ सकती श्रीराम धाम एक्सप्रेस

भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ धार्मिक पर्यटन को भी मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रमुख धामों को वंदे भारत एक्सप्रेस के नेटवर्क से जोड़ने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। आईआरसीटीसी पहले ही ‘रामायण यात्रा’ जैसी विशेष सेवा शुरू कर चुका है, जो श्रद्धालुओं को कई महत्वपूर्ण स्थानों तक ले जा रही है।

इसी बीच उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर अयोध्या से चित्रकूट धाम तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग रखी थी। उनके आग्रह पर रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू करते हुए उत्तर रेलवे को फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दे दिया है। रिपोर्ट में ट्रेन का रूट, स्टेशन, संचालन क्षमता और संभावित समय सारिणी जैसी जानकारी शामिल होगी।