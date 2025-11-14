Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

अयोध्या-चित्रकूट वंदे भारत पर रेलवे की बड़ी तैयारी, जनवरी से दौड़ सकती श्रीराम धाम एक्सप्रेस

अयोध्या से चित्रकूट तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे से फीजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। रूट और समय सारिणी इसी महीने तय होने की संभावना है। जनवरी में यह हाईस्पीड ट्रेन पटरी पर उतर सकती है।

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Nov 14, 2025

अयोध्या

फाइल फोटो पत्रिका

अयोध्या से चित्रकूट के बीच यात्रियों को जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिल सकता है। रेलवे बोर्ड ने इस रूट पर ट्रेन चलाने की संभावनाओं का अध्ययन शुरू कर दिया है और उत्तर रेलवे से विस्तृत फीजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि सारी तैयारी तय समय पर हुई। तो जनवरी से यह ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। इससे भगवान श्रीराम से जुड़े धार्मिक स्थलों तक पहुंचना यात्रियों के लिए काफी आसान और तेज हो जाएगा।

भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के साथ धार्मिक पर्यटन को भी मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रमुख धामों को वंदे भारत एक्सप्रेस के नेटवर्क से जोड़ने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। आईआरसीटीसी पहले ही ‘रामायण यात्रा’ जैसी विशेष सेवा शुरू कर चुका है, जो श्रद्धालुओं को कई महत्वपूर्ण स्थानों तक ले जा रही है।
इसी बीच उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर अयोध्या से चित्रकूट धाम तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग रखी थी। उनके आग्रह पर रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू करते हुए उत्तर रेलवे को फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दे दिया है। रिपोर्ट में ट्रेन का रूट, स्टेशन, संचालन क्षमता और संभावित समय सारिणी जैसी जानकारी शामिल होगी।

इस रूट पर चलाने की तैयारी

प्रस्तावित रूट अयोध्या से लखनऊ, उन्नाव, कानपुर और हमीरपुर के रास्ते चित्रकूट तक रहेगा। लखनऊ मंडल प्रशासन इस महीने के अंत तक पूरी योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जनवरी में उत्तर रेलवे को नई वंदे भारत मिल जाएगी। जिसके बाद ट्रेन का संचालन शुरू करने में कोई बाधा नहीं रहेगी।

सांसद साक्षी महाराज पहले से एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग कर चुके

सांसद साक्षी महाराज इससे पहले भी उन्नाव स्टेशन पर लखनऊ–नई दिल्ली शताब्दी और पटना–कोटा एक्सप्रेस के ठहराव की मांग कर चुके हैं। जिसे रेलवे ने स्वीकृति दे दी थी। अब वंदे भारत के शुरू होने से क्षेत्र के यात्रियों को तेज, आरामदायक और आधुनिक रेल सेवा मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 11:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / अयोध्या-चित्रकूट वंदे भारत पर रेलवे की बड़ी तैयारी, जनवरी से दौड़ सकती श्रीराम धाम एक्सप्रेस

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: जीत के करीब पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट के बाद अयोध्या में मिला लावारिस बैग, बम डिस्पोजल टीम मौके पर पहुंची, जानें फिर…

अयोध्या

राम मंदिर ध्वजारोहण: कितनी बजे रहेगा शुभ मुहूर्त? ध्वज से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आई सामने

preparations underway to make flag hoisting ceremony at ayodhya ram temple historic event
अयोध्या

Ayodhya में सरयू पर फिर बनेगा पीपा पुल, राम नगरी में लक्ष्मण पथ को पंचवटी द्वीप से जोड़ेगी परियोजना

लक्ष्मण पथ से सीधे जुड़ेगा पंचवटी द्वीप (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
अयोध्या

मेडिकल कॉलेज का अनोखा फरमान, गलती की तो कॉपी में लिखना होगा ‘राम राम’

ayodhya rajarshi dashrath medical college issues unique order write ram ram if make mistake
अयोध्या

‘खेसारी लाल यादव हैं मानसिक रोगी’, कठमुल्ला और मूर्ख…. संत समाज ने क्या-क्या कहा?

अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.