अयोध्या से रामदेव का इशारा? साधु-संतों के विवाद पर दिया बड़ा संदेश

प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि तीर्थ स्थलों पर किसी भी शंकराचार्य या साधु को विवाद नहीं करना चाहिए। आपसी मतभेद और टकराव से सनातन धर्म की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि हमें आपस में लड़ने के बजाय एक-दूसरे के साथ खड़े होकर सनातन की रक्षा करनी चाहिए। एकता से ही धर्म और समाज दोनों मजबूत होंगे।