अयोध्या में बोले संत – सीएम योगी ने विक्रमादित्य की परंपरा को किया पुनर्जीवित, फिर लौटा त्रेता युग

पूर्व सांसद डॉ. रामविलास वेदांती महाराज ने कहा कि अयोध्या में ऐसा दीपोत्सव कभी कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने असंभव को संभव बना दिया। उनसे पहले कई मुख्यमंत्री हुए, पर किसी ने अयोध्या में ऐसे भक्ति-महोत्सव का स्वप्न तक नहीं देखा। लोगों ने सैफई महोत्सव करवाया और अपने घरों को सजाते रहे, लेकिन सीएम योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ किया। हर वर्ष दीपों की संख्या बढ़ रही है। योगी ने विश्वभर के हिंदुओं के मस्तक को गर्व से ऊंचा किया है।