प्रयागराज में जगुआर ने 8 को रौंदा, 1 की मौके पर ही मौत, लोग बोले- नशे में था चालक

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की स्पीड काफी ज्यादा थी। ओवर स्पीड होने की वजह से कार अनियंत्रित हो गई और चालक ने 18 लोगों को रौंद दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार चालक नशे की हालत में भी था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार चला रहा युवक कामधेनु दुकान के मालिक का भतीजा है। वह अकेले गाड़ी चला रहा था। कार की स्पीड काफी ज्यादा थी।