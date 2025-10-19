प्रयागराज में जगुआर ने 8 को रौंदा, 1 की मौके पर ही मौत, लोग बोले- नशे में था चालक

प्रयागराज में जगुआर कार ने 10 लोगों को रौंदा, PC- X
प्रयागराज में एक ओवर स्पीड जगुआर कार ने 8 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 1 की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 8 लोग घायल हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। हादसा धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर इलाके में हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की स्पीड काफी ज्यादा थी। ओवर स्पीड होने की वजह से कार अनियंत्रित हो गई और चालक ने 18 लोगों को रौंद दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार चालक नशे की हालत में भी था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार चला रहा युवक कामधेनु दुकान के मालिक का भतीजा है। वह अकेले गाड़ी चला रहा था। कार की स्पीड काफी ज्यादा थी।
हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने जगुआर कार में तोड़-फोड़ भी की। हादसे से गुस्साए लोगों ने रोड को जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस लोगों को शांत कराने में जुटी हुई है। फिलहाल, मृतकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकर कर दिया है।
