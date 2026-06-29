अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद: भगवान के दर्शन करने जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, टीम में कई सांसद-विधायक शामिल शामिल

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम मंदिर में दान पात्र में भक्तों के तरफ से चढ़ाए गए रुपयों की गिनती के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी की गई। यहां तक की सोने- चांदी के जेवर भी चोरी हो जाने का आरोप लग रहे हैं। इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब पुलिस ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है।