UP News: चंपत राय के इस्तीफे पर VHP का बड़ा बयान, अखिलेश यादव की रामभक्ति पर उठाए सवाल

इस दौरान सुरेन्द्र कुमार जैन ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का प्रयास किया था। हालांकि न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद वे मामले दोबारा बहाल हो सके। उन्होंने कहा, “ऐसा व्यक्ति भगवान रामऔर अयोध्या के प्रति श्रद्धा की बात कैसे कर सकता है? क्या वे कभी रामलला के दर्शन करने गए हैं? यदि उनके मन में सच्ची आस्था होती। तो वे निश्चित रूप से भगवान राम के दर्शन करने जाते।