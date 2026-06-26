अरविंद केजरीवाल आज करेंगे रामलला के दर्शन, बोले- अब तक चंपत राय पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई, ट्रस्ट में क्यों बरकरार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 रुपए चोरी की का मुकदमा थाने में लिखा जाता है। लेकिन यहां अरबों रुपए चोरी हो गई। बिना मुकदमा के एसआईटी का गठन किस आधार पर किया गया है? सीआरपीसी में लिखा है कि मुकदमा दर्ज के होने बाद ही एसआईटी बन सकती है। उन्होंने पूछा कि एसआईटी किस कानून के अंतर्गत बनाया गया है? जिसके पास कोई पावर नहीं है। लोगों को धोखा देने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का काम बड़े-बड़े लोगों को बचाना रह गया है। उन्हें जानकारी हुई की एसआईटी छोटे-छोटे कर्मचारियों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। यह चोरी बड़े लोगों के सह के बिना नहीं हो सकती है। यह कोई मामूली चोरी नहीं है। यह बहुत संगीन मामला है। अरविंद केजरीवाल रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए जाएंगे।