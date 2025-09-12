अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर में क्यों स्थापित हुई गिलहरी की प्रतिमा? रामायण में क्या है महत्व?

जब ये बात श्रीराम को पता चली तो उन्होंने वानरों से कहा कि गिलहरी जो छोटे कंकड़ और रेत के कण ढो कर ले जा रही है वो पुल को मजबूती दे रहे हैं। इस तरह भगवान श्रीराम ने गिलहरी के योगदान को भी पूरा श्रेय दिया जिसके बाद वानरों ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी। मान्यता है कि इस दौरान श्रीराम ने गिलहरी को अपने एक हाथ पर रखा था और दूसरे हाथ की तीन उंगलियों से प्रेम पूर्वक गिलहरी की पीठ को सहलाया था। तब से ही गिलहरी की पीठ पर तीन रेखाएं उभर आईं। ये तीन रेखाएं भगवान राम के प्रेम को दर्शाती हैं। भगवान श्रीराम ने गिलहरी के कार्य की सराहना की और यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति का प्रयास महत्वपूर्ण होता है। चाहे वह छोटा हो या बड़ा। समर्पण और भक्ति से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता।