इस केस में अब्दुल्ला आजम हुए बरी, फसाहत अली खां शानू भी दोषमुक्त, जानें क्या था मामला

रामपुर: उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार के लिए शुक्रवार को कोर्ट से दोहरी राहत मिली। रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2019 के एक मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके तत्कालीन मीडिया प्रभारी व वर्तमान भाजपा नेता फसाहत अली खां शानू को दोषमुक्त कर दिया। यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला के साथ कथित मारपीट और धमकाने से जुड़ा था। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा, इसलिए साक्ष्य के अभाव में दोनों आरोपियों को बरी किया जाता है।