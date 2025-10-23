Patrika LogoSwitch to English

अयोध्या

‘स्‍वामी प्रसाद मौर्य को इतने जूते मारेंगे कि गिन नहीं पाएगा’, लक्ष्मी पूजा पर दिए गए बयान पर भड़के अयोध्या के संत

स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अमीरी के लिए पूजा नहीं, घर की 'लक्ष्मी' की मेहनत जरूरी है। अयोध्या के संतों ने इस बयान को हिंदू धर्म पर हमला बताया और तीखी प्रतिक्रिया दी। जानें पूरा विवाद और संतों का रुख।

2 min read

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Oct 23, 2025

Ayodhya

फोटो सोर्स पत्रिका

अयोध्या में राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में विवाद की लहर दौड़ गई है। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लक्ष्मी पूजा को लेकर दिए गए बयान ने संत समाज में खलबली मचा दी है। मौर्य ने कहा कि देवी लक्ष्मी की पूजा अमीरी का मार्ग नहीं दिखाती। बल्कि असली समृद्धि घर की महिलाओं के परिश्रम से आती है। उनके इस बयान पर हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी सहित कई संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि अगर लक्ष्मी की पूजा करने से कोई अमीर बन जाता। तो भारत दुनिया के गरीब देशों में शामिल नहीं होता। उन्होंने यह भी जोड़ा कि चार हाथ वाला बच्चा पैदा नहीं हुआ है। तो चार हाथ वाली लक्ष्मी कैसे हो सकती हैं। मौर्य ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर की महिलाओं, जिन्हें उन्होंने 'घर की लक्ष्मी' बताया, का सम्मान और पूजा करें।

स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाज में द्वेष फैलाने वाला

इस बयान पर अयोध्या के संतों में गुस्सा भड़क गया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इसे "दुर्भाग्यपूर्ण और समाज में द्वेष फैलाने वाला" कहा। उन्होंने मौर्य को "आतंकवादी मानसिकता वाला" बताते हुए जोर देकर कहा कि ऐसे लोग समाज में जगह पाने के योग्य नहीं हैं। अन्य संतों ने भी मौर्य के बयान को हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए निंदा की।

राजनैतिक गलियारों में बहस हुई तेज

मौर्य ने अपने तर्क में कहा कि देश में करोड़ों लोग गरीबी और बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर लक्ष्मी की पूजा से सुख-समृद्धि मिलती, तो देश में इतनी गरीबी और युवा बेरोज़गारी नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी पूजा का अपमान करना नहीं है, बल्कि घर की महिलाओं के योगदान को महत्व देना है।
अयोध्या में इस बयान के बाद संत समाज और राजनैतिक गलियारों में बहस तेज हो गई है। भक्त और स्थानीय लोग इस विवाद पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जबकि धार्मिक और सामाजिक संगठन इस मामले की गंभीरता पर अपनी चिंताएं जता रहे हैं।

Updated on:

23 Oct 2025 02:41 pm

Published on:

23 Oct 2025 12:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / 'स्‍वामी प्रसाद मौर्य को इतने जूते मारेंगे कि गिन नहीं पाएगा', लक्ष्मी पूजा पर दिए गए बयान पर भड़के अयोध्या के संत

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

