Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

रामलला के दर्शन कर भावुक हुए स्वामी रामभद्राचार्य, मथुरा को लेकर दिया बड़ा बयान

अयोध्या पहुंचे चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। बोले-रामलला को देखकर मन हुआ कि गोद में उठा लूं। साथ ही उन्होंने मथुरा को लेकर बड़ा बयान दिया।

less than 1 minute read

अयोध्या

image

Mahendra Tiwari

Oct 15, 2025

जगतगुरु रामभद्राचार्य फोटो सोर्स ट्यूटर अकाउंट

चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन-पूजन किया। रामलला के दर्शन के बाद वे भावविभोर नजर आए। उन्होंने कहा कि “रामलला को देखकर ऐसा लगा मानो गोद में उठा लूं। यह अनुभव अद्भुत और आत्मिक शांति देने वाला है।

उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास से भी भेंट की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि “हमारी मित्रतापूर्ण मुलाकात हमेशा आनंदमय रहती है। वे अब बहुत कम पहचान पाते हैं। लेकिन मुझे पहचान लिया। यह मेरे लिए सुखद है।

25 नवंबर को पीएम मोदी के आगमन पर बोले—‘यह हर्ष का विषय’

स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में आएंगे। वह क्षण ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। ‘मथुरा में भी निभाऊंगा वही भूमिका जो अयोध्या में थी। मथुरा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो मेरी भूमिका रही है। वही मथुरा में भी निभाई जाएगी।

रामलला के समक्ष 10 मिनट तक रहे ध्यानमग्न

स्वामी रामभद्राचार्य रात करीब 8:30 बजे रामलला मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने लगभग 10 मिनट तक प्रभु के सामने ध्यान लगाया। भक्ति भाव में लीन रहे। मंदिर प्रशासन ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। इसके बाद वे हनुमानगढ़ी पहुंचे। जहां उन्होंने हनुमान जी का तिलक किया और तुलसी दल अर्पित कर पूजा की। संतों ने उन्हें पुष्पमाला और प्रसाद भेंट किया। यहां भी वे प्रसन्न और आभामय दिखाई दिए। अंत में उन्होंने मणिराम दास छावनी जाकर महंत नृत्यगोपाल दास से पुनः भेंट की और अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि “इस वर्ष का दीपोत्सव भव्य होगा। तीन नए कीर्तिमान स्थापित होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 01:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / रामलला के दर्शन कर भावुक हुए स्वामी रामभद्राचार्य, मथुरा को लेकर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ayodhya में कार्तिक मेला 31 अक्टूबर से, अक्षय नवमी से 14 कोसी परिक्रमा और देवउठनी एकादशी पर भारी भक्त सैलाब

अयोध्या में कार्तिक मेला 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगा (फोटो सोर्स : Ai )
अयोध्या

देखते ही देखते हो गई CM योगी के बेहद करीबी संत के शिष्य की संदिग्ध मौत! सेविका ने…

rawat temple mahant ram milan das in ayodhya dies
अयोध्या

भोजन के बाद निकला झाग, रावत मंदिर के महंत की रहस्यमयी मौत, 8 करोड़ की जमीन डील से जुड़ा है क्या राज़?

Ayodhya
अयोध्या

अयोध्या में नगर निगम कर्मियों की अमानवीयता…डंडे के बल पर ठेले वालों को दी ये सजा

Up news, ayodhya news
अयोध्या

अंधेरे में सायरनों की आवाज, बच्चों की चीखें और क्षत-विक्षत शव, दिवाली से पहले ब्लास्ट में खत्म हो गया पूरा परिवार

अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.