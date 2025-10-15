रामलला के दर्शन कर भावुक हुए स्वामी रामभद्राचार्य, मथुरा को लेकर दिया बड़ा बयान

स्वामी रामभद्राचार्य रात करीब 8:30 बजे रामलला मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने लगभग 10 मिनट तक प्रभु के सामने ध्यान लगाया। भक्ति भाव में लीन रहे। मंदिर प्रशासन ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। इसके बाद वे हनुमानगढ़ी पहुंचे। जहां उन्होंने हनुमान जी का तिलक किया और तुलसी दल अर्पित कर पूजा की। संतों ने उन्हें पुष्पमाला और प्रसाद भेंट किया। यहां भी वे प्रसन्न और आभामय दिखाई दिए। अंत में उन्होंने मणिराम दास छावनी जाकर महंत नृत्यगोपाल दास से पुनः भेंट की और अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि “इस वर्ष का दीपोत्सव भव्य होगा। तीन नए कीर्तिमान स्थापित होंगे।