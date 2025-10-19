अयोध्या में दीपोत्सव की अलौकिक छटा, सीएम योगी बोले-“जहां गोलियां चली थीं, वहां अब दीप जल रहे हैं”

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया से सनातन धर्मावलंबी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। भारत के हर राज्य से श्रद्धालु यहां आस्था के दीप जला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश रामराज्य की दिशा में बढ़ रहा है। गरीबों को शौचालय, राशन, और आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है। पहले त्योहारों के समय दंगे होते थे, लेकिन अब पूरे प्रदेश में शांति और सुरक्षा का माहौल है। सीएम ने कहा। “आठ सालों में यूपी ने माफिया राज से मुक्ति पा ली है। आज अपराधी भयभीत हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं और किसान समृद्ध हैं।”